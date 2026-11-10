Вместо книг — укрытия. В Краснодаре использовали плакат с Лилей Брик для оповещения об атаках БПЛА

В центре Краснодара во время работы сирен показывают плакат с Лилей Брик, которая призывает горожан укрыться в безопасном месте

2 ноября читатель Юга.ру во время работы сирен заметил на экране администрации Краснодара на Главной городской площади необычный ролик. На нем изображена прозаик, переводчица и основательница литературного салона Лиля Брик, также известная как возлюбленная Владимира Маяковского. Она предупреждает горожан об угрозе атаки БПЛА и необходимости укрыться.

Основой для ролика стал рекламный плакат художника-конструктивиста Александра Родченко «Ленгиз. Книги по всем отраслям знания» — одна из самых узнаваемых работ советского авангарда. Родченко создал его в 1924–1925 годах, использовав фотографию Лили Брик. Ленгиз — Ленинградское отделение Государственного издательства — нуждался в рекламе своей продукции. В 1920-е годы советская власть активно продвигала идеи массового образования. Тогда Родченко предложил использовать фотографию, на которой Лиля Брик призывает покупать книги.

«Ленгиз: книги по всем отраслям знаний», плакат художника Александра Родченко © Фото признано общественным достоянием

«Ленгиз: книги по всем отраслям знаний», плакат художника Александра Родченко © Фото признано общественным достоянием

Тюрьма или жизнь:

Юга.ру спросили у администрации Краснодара, кто придумал идею ролика и почему за его основу взяли известную книжную рекламу.

10 ноября в департаменте информационной политики рассказали, что ролик создал медиахолдинг «Краснодар», который «старается находить нестандартные визуальные решения, выделяющиеся в общем информационном потоке».

Видеоряд с Лилей Брик содержит официальные рекомендации МЧС и городских служб безопасности о том, как действовать при угрозе атаки.

«Задача нашего ролика — заранее познакомить жителей с необходимыми правилами безопасности и помочь им запомнить алгоритм действий», — заявили власти.

В администрации пояснили, что плакат Родченко выбрали как «наиболее узнаваемый образец советского конструктивизма». По мнению властей, такое изображение — «без лишнего драматизма» — способно быстро привлечь внимание зрителя и не остаться незамеченным.

«Обращение к эстетике советского авангарда позволило объединить культурно узнаваемый художественный образ с современным информационным содержанием», — добавили в департаменте.

Медиахолдинг «Краснодар» — муниципальная мультимедийная компания. Ранее она называлась МТРК «Краснодар», а в 2025 году провела ребрендинг и стала медиахолдингом. В его состав входят телеканал и радио «Краснодар», а также онлайн-издание «Телеканал Краснодар».