Яблони и груши для косолапых: «Роза Хутор» начала разбивать дикие сады, чтобы медведи не шли к людям

В лесах Сочи для медведей высадили больше сотни фруктовых саженцев

10 ноября на кордоне Пслух в Сочинском национальном парке высадили больше 100 саженцев аборигенных видов плодовых деревьев и кустарников — груши кавказской, яблони восточной, вишни птичьей, а также грецкого ореха. Разбивка диких садов станет одним из этапов долгосрочной программы по восстановлению естественной кормовой базы для диких животных в горных лесах Сочи. Инициатором программы выступил курорт «Роза Хутор». Задача проекта — создать вдали от рекреационных территорий дополнительные источники природного корма и тем самым снизить риск выхода медведей и других лесных животных к людям в поисках пищи. Высадке фруктарников предшествовала длительная научная проработка проекта. Этой осенью по всей России массово фиксировали выходы диких животных, прежде всего медведей, к людям. Одна из причин — в лесах гибнут каштаны, а их плоды всегда были важной едой для бурого медведя. Деревья страдают от грибковых болезней и вредителя — восточной каштановой орехотворки. Когда урожай каштана падает, медведи идут искать другую еду и находят её у человека: запахи еды и отходов. Получая такой корм снова и снова, зверь привыкает к людям и всё чаще подходит к посёлкам и курортам. Фруктарники должны это исправить. Когда деревья и кустарники подрастут, в глубине леса появятся дополнительные кормовые участки — далеко от мест отдыха.

«Работа по восстановлению естественной кормовой базы лесных животных требует научного подхода. Под руководством ученых подготовлен проект высадки фруктарников, которые в перспективе смогут восстановить часть кормовой базы лесных животных, сократившейся на фоне усыхания каштана посевного. Высадка фруктовых садов на расстоянии 5-7 км от курорта Роза Хутор, по мнению специалистов, позволит ограничить дальние миграции зверя и выход в зону населенных пунктов и курортной территории», — отметил генеральный директор «Роза Хутор» Константин Нестеров. Идею предложил доктор биологических наук, профессор и специалист по хищникам Кавказа Анатолий Кудактин. Реализуют проект экологическая служба «Роза Хутор» вместе с учеными университета «Сириус» и Сочинским национальным парком. Курорт взял на себя организацию и ресурсы, а ученые предложили решения. «Создание фруктарников в дикой природе — закономерное продолжение работы Сочинского национального парка по сохранению и восстановлению ценных лесных пород. На протяжение многих лет наши госинспекторы под руководством научного отдела высаживают в том числе плодовые растения, ведут уход и мониторинг. Именно научная база парка, саженцы из нашего питомника, выращенные из семян местных растений, и экспертность в области лесного дела легли в основу этого проекта. В сохранении природы особенно важна консолидация усилий. Совместная инициатива и поддержка курорта «Роза Хутор», участие университета «Сириус» обеспечивают долгосрочность и весомость достигнутых результатов и для природы, и для людей», — отметил директор Сочинского нацпарка Андрей Киселев. Саженцы закупили в нацпарке — из-за долгой теплой погоды на юге растения дольше обычного оставались в фазе вегетации, поэтому посадки пришлись на позднюю осень. «Сейчас саженцы находятся в состоянии покоя, это самое подходящее время для их высадки. На Северном Кавказе поздняя осень — оптимальное время для культивирования древесных видов растений. Многолетние данные показывают что наиболее высокая приживаемость древесных видов растений в условиях северного Кавказа происходит именно поздней осенью. В осенне-зимний период после высадки саженцев и сеянцев происходит адаптация корневой системы в посадочном месте с материнской почвой. При просадке в почве исчезают воздушные пустоты. Поскольку в границе лесокультурной площади не бывает сильных морозов, вымерзание лесных культур в осенне-зимний период исключено». — пояснил руководитель экологической службы «Роза Хутор» Денис Рыльцев. Параллельно с кордоном Пслух экологи работают над вторым кластером площадью 3,2 га на высоте 1380 метров над уровнем моря: там собираются высадить еще 400 саженцев. Первый урожай ожидают примерно через два года. Экологи «Роза Хутор» и специалисты нацпарка будут следить за тем, как посадки влияют на экосистему леса. Эти данные покажут, насколько подход эффективен, и помогут закладывать новые дикоплодовые сады.

© Фото Владимира Клюшкина

© Фото Владимира Клюшкина

© Фото Владимира Клюшкина