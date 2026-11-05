Запах нефти и ржавые фрагменты на дне. Жители Анапы просят поднять со дна танкеры и очистить воздух

Краснодарский край

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  • Черноморское побережье в Анапе © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Черноморское побережье в Анапе © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Жители Анапы требуют поднять два затонувших судна «Волгонефть» и поставить фильтры на нефтетерминалах

5 ноября на сайте change.org появилась петиция «Спасите анапчан и Черное море!» В ней горожане требуют поднять со дна затонувшие нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» и избавить город от запаха нефтепродуктов. Обращение адресовано руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.

По словам жителей, экологи до сих пор предупреждают о возможных утечках нефтепродуктов из танкеров. Особенно тревожат штормы и сильный ветер: при такой погоде на берег могут выносить новые загрязнения. К тому же конструкции затонувших судов продолжают разрушаться, и это только повышает экологические риски.

Миллиарды ущерба и 13,5 тыс. погибших птиц:

Также авторы заявляют, что жители Анапы и соседних населенных пунктов регулярно жалуются на неприятные запахи. По их словам, в воздухе чувствуется резкий смрад нефтепродуктов и меркаптанов, а люди испытывают головную боль и тошноту.

Возможным источником загрязнения авторы обращения называют операции по погрузке нефти на выносных причалах КТК в районе Южной Озереевки под Новороссийском. По их версии, когда танкеры загружают, в атмосферу могут попадать вытесняемые из судов газы.

Чтобы снизить выбросы, авторы предлагают поставить прямо у причалов модульные установки, которые улавливают и очищают газы. Предполагаемая технология — герметичный сбор газовой смеси с последующей фильтрацией через активированный уголь и специальные сорбенты.

В обращении горожане подчеркивают особый статус Анапы как федерального курорта, который каждый год принимает около 5 млн туристов, в том числе семьи с детьми.

Как писали Юга.ру, 6 октября танкер Aframax Rio, перевозивший нефть, атаковали безэкипажные катера у побережья Сочи. На судне начался пожар. 9 октября его отбуксировали, а 15 октября танкер заметили в порту Новороссийска.

После этого на побережье обнаружили гальку, загрязненную мазутом. Сложнее всего ситуация сложилась около поселка Мысхако.

Анапа Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море Экология

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