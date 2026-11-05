Водители мусоровозов Новороссийска и Геленджика пожаловались Путину на долг по зарплате в 15 млн рублей
Около 150 водителей мусоровозов из Новороссийска и Геленджика обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть долг по зарплате
3 ноября «Новороссийский рабочий» опубликовал коллективное видеообращение водителей мусоровозов, работавших в Новороссийске и Геленджике, к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под контроль ситуацию с задержкой выплат. По словам сотрудников, около 150 из них до сих пор не получили зарплату за июль, а общая сумма долга достигла порядка 15 млн рублей.
«Все это время мы подавали обращения в прокуратуру, трудовую инспекцию, СК — все заявления есть. У большинства из нас семьи, дети, кредиты. Мы просто хотим получить свои честно заработанные деньги», — заявили рабочие в своем обращении.
Мусор некуда везти:
Пока водители и грузчики временно трудоустроены в одной из фирм Анапского района. Однако им обещают, что в ближайшее время их переоформят в структуру Южного регионального оператора (ЮРО).
Пользователи соцсети прокомментировали данное обращение. Они возмутились, что тарифы на вывоз ТКО регулярно растут (последнее повышение произошло 1 октября), а рядовые сотрудники остаются без денег. Комментаторы опасаются, что из-за нехватки кадров Новороссийск снова погрузится в мусорный коллапс.
Напомним, что 22 октября в нескольких районах Краснодарского края уже ввели режим повышенной готовности из-за перегруженности мусорных полигонов.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара планируют расширить мусорный полигон в Копанском без обсуждения с жителями.