Водители мусоровозов Новороссийска и Геленджика пожаловались Путину на долг по зарплате в 15 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Леси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Леси Шубиной, Юга.ру

Около 150 водителей мусоровозов из Новороссийска и Геленджика обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть долг по зарплате

3 ноября «Новороссийский рабочий» опубликовал коллективное видеообращение водителей мусоровозов, работавших в Новороссийске и Геленджике, к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под контроль ситуацию с задержкой выплат. По словам сотрудников, около 150 из них до сих пор не получили зарплату за июль, а общая сумма долга достигла порядка 15 млн рублей.

«Все это время мы подавали обращения в прокуратуру, трудовую инспекцию, СК — все заявления есть. У большинства из нас семьи, дети, кредиты. Мы просто хотим получить свои честно заработанные деньги», — заявили рабочие в своем обращении.

Мусор некуда везти:

Пока водители и грузчики временно трудоустроены в одной из фирм Анапского района. Однако им обещают, что в ближайшее время их переоформят в структуру Южного регионального оператора (ЮРО).

Пользователи соцсети прокомментировали данное обращение. Они возмутились, что тарифы на вывоз ТКО регулярно растут (последнее повышение произошло 1 октября), а рядовые сотрудники остаются без денег. Комментаторы опасаются, что из-за нехватки кадров Новороссийск снова погрузится в мусорный коллапс.

Напомним, что 22 октября в нескольких районах Краснодарского края уже ввели режим повышенной готовности из-за перегруженности мусорных полигонов.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара планируют расширить мусорный полигон в Копанском без обсуждения с жителями.

Владимир Путин Геленджик Задолженность по зарплате Мусор Новороссийск общество Работа

Новости

Печать за напиток. В Краснодаре запустили необычный кофейный маршрут
Губернатор Ростовской области заявил о риске потерять портовую отрасль региона
Мошенники в «Mаксе»выманивают личные данные от имени депутата Госдумы от Кубани
Дагестан стал лидером антирейтинга по размеру пенсий в России
В Краснодаре проезд на трех автобусных маршрутах подорожает до 61 рубля
В армавирском рехабе пациентке насильно удалили селезенку. Полиция проводит проверку

Лента новостей

Набеги, малярия и «дух раздельности». Как столицу Кубани несколько раз хотели перенести из Екатеринодара
Вчера, 11:00
Набеги, малярия и «дух раздельности». Как столицу Кубани несколько раз хотели перенести из Екатеринодара
«Нас не услышали власти»
2 ноября, 17:17
«Нас не услышали власти»
Суд встал на сторону мэрии Краснодара в споре о храме на набережной ЮМР
Хэллоуин после отбоя
31 октября, 08:00
Хэллоуин после отбоя
Как советские дети пугали друг друга задолго до тыкв

Реклама на сайте