Аэропорт Анапы готов возобновить работу — гендиректор «Аэродинамики»

5 ноября гендиректор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин сообщил в интервью «Эксперту», что закрытый с 2022 года международный аэропорт Анапы полностью готов к открытию и возобновлению обслуживания пассажиров сразу после соответствующего решения властей. По его словам, за время закрытия в воздушной гавани провели реконструкцию старого международного терминала, благоустроили прилегающую территорию и построили новую железнодорожную станцию вблизи от аэропорта.

Алексей Старостин отметил, что сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации, обязательные аттестации по транспортной безопасности, а также сезонную подготовку дважды в год.

На период ограничений специалистов закрытых аэропортов холдинга временно привлекают к работе в действующих узлах холдинга, в частности в периоды повышенной нагрузки.



Напомним, что аэропорты юга РФ, кроме Минеральных Вод и Сочи, были закрыты с февраля 2022 года. В мае 2024 года возобновила работу воздушная гавань Элисты, в июле 2025-го — Геленджика, а в сентябре 2025-го — Краснодара. Аэропорт Анапы (Витязево) пока остается единственным закрытым в Краснодарском крае.



При этом в других регионах РФ по состоянию на 2026 год закрытыми также остаются аэропорты Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска и Липецка.