Аэропорт Анапы готов возобновить работу — гендиректор «Аэродинамики»

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В холдинге «Аэродинамика» заявили, что международный аэропорт Анапы полностью готов возобновить обслуживание пассажиров после решения властей

5 ноября гендиректор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин сообщил в интервью «Эксперту», что закрытый с 2022 года международный аэропорт Анапы полностью готов к открытию и возобновлению обслуживания пассажиров сразу после соответствующего решения властей.

По его словам, за время закрытия в воздушной гавани провели реконструкцию старого международного терминала, благоустроили прилегающую территорию и построили новую железнодорожную станцию вблизи от аэропорта.

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Алексей Старостин отметил, что сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации, обязательные аттестации по транспортной безопасности, а также сезонную подготовку дважды в год.

На период ограничений специалистов закрытых аэропортов холдинга временно привлекают к работе в действующих узлах холдинга, в частности в периоды повышенной нагрузки.

Напомним, что аэропорты юга РФ, кроме Минеральных Вод и Сочи, были закрыты с февраля 2022 года. В мае 2024 года возобновила работу воздушная гавань Элисты, в июле 2025-го — Геленджика, а в сентябре 2025-го — Краснодара. Аэропорт Анапы (Витязево) пока остается единственным закрытым в Краснодарском крае.

При этом в других регионах РФ по состоянию на 2026 год закрытыми также остаются аэропорты Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска и Липецка.

Как писали Юга.ру, к аэропорту Краснодара построят три дороги. Один из участков будет платным.

Авиация Анапа Аэропорты

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