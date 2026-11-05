Гигантская дыра на Солнце устроит Земле пятидневную магнитную бурю

В мире

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  • © Фото stefamerpik, сайт magnific.com
    © Фото stefamerpik, сайт magnific.com

Планету накроет затяжная геомагнитная встряска: ученые предупредили о самой крупной буре с начала года

5 ноября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила, что Землю накроет затяжная магнитная буря — она начнется 7 ноября. Геомагнитный фон будет неспокоен как минимум пять суток подряд.

Причина — появление на Солнце колоссальной корональной дыры. Ее размер в поперечнике достигает примерно 1 млн километров, и за весь год это самый масштабный подобный объект.

Море кажется почти бесконечным:

Из этой бреши раскаленная плазма устремляется в открытый космос, набирая скорость до 1000 километров в секунду. В итоге образуется плотное течение солнечного ветра — и, двигаясь по своей орбите, Земля в него попадает.

Первый ощутимый удар геомагнитная активность получит в ночь на пятницу. Ученые полагают, что космическая погода войдет в норму не раньше второй половины следующей недели.

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