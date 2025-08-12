Власти Кисловодска хотят частично запретить электросамокаты. Кататься на них можно будет только в трех местах

Он предложил три зоны:

12 августа мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем телеграм-канале, что в городе хотят определить места, где будет разрешено передвигаться на электросамокатах и арендовать их.

На Ставрополье решили не запрещать электросамокаты:

В других местах Кисловодска электросамокаты запретят. Власти уже готовят соответствующий документ.

Моисеев также предложил жителям в комментариях выбрать соответствующие зоны. Вот, что ему ответили горожане:

«Я незрячий, и для меня категорически неприемлемы самокаты на тротуаре».

«Там пешеходов много, дети бегают, категорически нельзя электросамокаты с их скоростью в парке».

«Проблема не в самом транспорте, а в отсутствии нормального регламента. Нужны четкие ограничения по скорости и соблюдение правил всеми участниками движения».

«Ранее весь центр был перекрыт от любого транспорта. Давайте все ходить пешком».

«Самокат не только для развлечения. Учитывая, что общественный транспорт работает из рук вон плохо, оставлять только три локации, значит убирать доступный способ передвижения из точки А в точку Б. Ограничьте скорость в людных местах».

Напомним, что в двух муниципалитетах Ставропольского края полностью запретили аренду СИМ.