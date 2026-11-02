Дополнительный охват и релевантная реклама: Авито запустил бета-версию рекламной сети

Новый инструмент позволяет бизнесам показывать рекламу не только на Авито, но и на сторонних ресурсах

Новый инструмент позволяет бизнесам показывать рекламу не только на Авито, но и на новостных ресурсах, в приложениях, играх и других медиа. Рекламодатели получают дополнительный охват, пользователи — релевантную рекламу, а владельцы сайтов и приложений — возможность монетизировать собственные площадки за счет рекламных показов.

Авито Реклама расширила возможности для клиентов и запустила бета-версию рекламной сети. Теперь бизнесы могут продолжать коммуникацию с 72 млн пользователями Авито в месяц на десятках тысяч внешних сайтов и в мобильных приложениях, подключенных к сервису.

«Покупка редко происходит сразу после первого контакта с брендом. Человек может искать подходящий вариант на Авито, сравнивать цены, переходить на другие источники информации и возвращаться к выбору позже. Рекламная сеть на базе таргетингов и технологий Авито помогает брендам продолжать общение с такой аудиторией за пределами площадки — показывать соответствующие предложения и мотивировать их контакты с брендом», — комментирует директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

Подбирать целевую аудиторию на внешних ресурсах помогают технологии рекламного кабинета Авито — ML-модели платформы обрабатывают более 55 млрд действий, которые пользователи совершают на площадке, включая поисковые запросы, просмотры карточек и другие. Далее технологии Авито учитывают интересы пользователей на разных площадках, чтобы показывать релевантную рекламу. Для этого используются обезличенные идентификаторы, которые помогают сопоставлять действия на Авито и на других ресурсах. Например, если пользователь искал квартиру на Авито Недвижимости, но не записался на ее просмотр, застройщик может продолжить показывать рекламу на партнерских площадках.

Технологии Авито и знания об интересах пользователей помогают показывать рекламу реальной аудитории даже на внешних площадках и получать высокое качество трафика. Для привлечения потенциальных клиентов рекламодатели могут использовать более 7 тыс. таргетингов Авито Рекламы, а также показывать баннеры аудитории, похожей на текущих покупателей. Оценивать эффективность отдельных партнерских площадок по кликам и показам можно в специальном разделе кабинета Авито Рекламы со статистикой.

На этапе бета-теста подключить рекламную сеть можно для кампаний, которые ведут пользователей на сайт рекламодателя, в его мобильное приложение или мессенджер. Запуск доступен юридическим лицам через кабинет Авито Рекламы или персонального менеджера. В ближайшее время функциональность рекламной сети будет расширяться.