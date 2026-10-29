Полный цикл покупки в смартфоне. Сбер помог LIDER-3D запустить мобильный магазин оборудования для 3D-печати
Эксперты рассказали, как LIDER-3D и Сбер создали приложение для 3D-техники
Краснодарский интегратор цифрового и профессионального оборудования LIDER-3D вместе со Сбером довел до запуска мобильное приложение для своего интернет-магазина, где продаётся техника для 3D-печати.
Приложение должно стать для компании новым каналом общения с покупателями. С его помощью клиенты смогут разглядеть оборудование в мельчайших подробностях и увидеть полный список его возможностей — это, по расчетам компании, подтолкнет продажи вверх. Команда Сбера выступила технологическим партнером на всем пути: от начальной фазы исследования до запуска полноценного мобильного магазина.
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«Для нас это часть системной работы по поддержке бизнеса в регионах нашего присутствия. В Ростове, Краснодаре, Ставрополе, Сочи, — предприниматели получают реальные инструменты для решения бизнес-задач с помощью ИИ и цифровых технологий. Бизнес на Юге технологически зрел и готов внедрять сложные цифровые продукты. Мы сопровождаем клиента на всем пути — от идеи до работающего мобильного магазина, и это тот уровень поддержки, который мы стремимся давать региональному бизнесу», — объяснила советник председателя, директор управления по ИИ-трансформации и техническому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина.
В приложении предусмотрен полный цикл покупки. Личный кабинет интегрировали с корпоративными сервисами, корзиной и платежными онлайн-системами. Для каждой позиции каталога создали карточку товара с удобным поиском, а витрина акций собрала лучшие предложения. Покупатель может сохранять товары в избранном, общаться с поддержкой через чат и формы обратной связи, изучать отзывы, отслеживать статус покупки и историю заказов. Предусмотрели и функцию сравнения товаров — при выборе оборудования это особенно важно.
Генеральный директор LIDER-3D Ольга Журавлева рассчитывает на рост продаж через мобильный канал: приложение привлечет новых покупателей и повторные продажи, а также снизит нагрузку и затраты на поддержку примерно на 10% за счет автоматизации уведомлений о статусе заказов.
«Приложение стало площадкой для экспериментов с генеративной ИИ. В дальнейших планах — развитие базы знаний о трехмерной печати и оборудовании, а также клиентская поддержка», — заявила Журавлева.
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