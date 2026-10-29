Полный цикл покупки в смартфоне. Сбер помог LIDER-3D запустить мобильный магазин оборудования для 3D-печати

Эксперты рассказали, как LIDER-3D и Сбер создали приложение для 3D-техники

Краснодарский интегратор цифрового и профессионального оборудования LIDER-3D вместе со Сбером довел до запуска мобильное приложение для своего интернет-магазина, где продаётся техника для 3D-печати.

Приложение должно стать для компании новым каналом общения с покупателями. С его помощью клиенты смогут разглядеть оборудование в мельчайших подробностях и увидеть полный список его возможностей — это, по расчетам компании, подтолкнет продажи вверх. Команда Сбера выступила технологическим партнером на всем пути: от начальной фазы исследования до запуска полноценного мобильного магазина.

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