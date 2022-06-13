Подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика арестовали в Краснодаре. Мужчина вынес тело ребенка в клетчатой сумке

Отчима пятилетнего мальчика, которого нашли убитым в Краснодаре, сегодня заключили под стражу. Следственный коммитет показал видео, на котором мужчина несет клетчатую сумку с телом ребенка.

Мужчине предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Также Следком Кубани показал кадры с камеры видеонаблюдения в подъезде, на нем отчим выносит сумку с телом ребенка из дома. Дело передали для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Ранее Юга.ру писали, что 10 июня в микрорайоне Гидростроителей пропал пятилетний мальчик. Следователи распространили ориентировку, а к поискам подключились волонтеры, полиция и МЧС.

Вечером 11 июня стало известно, что ребенок мертв. Тело нашли в лесополосе на берегу реки Кубань.

По данным следствия, мальчика убил его 28-летний отчим. Вечером 8 июня 2022 года он поссорился с пасынком: несколько раз ударил ребенка руками и ногами, после чего все легли спать. Утром супруги обнаружили мальчика без признаков жизни. Мужчина положил тело ребенка в сумку, вынес ее из многоэтажки на улице Тюляева и закопал в лесополосе на берегу реки. Поле чего мать инсценировала пропажу —сообщила в полицию, что сын якобы отошел покормить кошку во время прогулки и не вернулся.