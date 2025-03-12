Новый театр кукол в Краснодаре закрыли на ремонт на 1,5 года. Где будут временно проходить спектакли?

В Краснодаре Новый театр кукол на время ремонта переедет в другой конец города

12 марта пресс-служба Нового театра кукол сообщила о «долгожданном» ремонте здания. На время работ учреждение культуры будет располагаться по улице Зиповской, 5, корпус 33.

Предыстория. 5 февраля на сайте госзакупок появился контракт на проведение капитального ремонта Нового театра кукол по улице Ставропольской, 130. Работы обойдутся в 58,5 млн рублей.

«Грядущие события — не повод прекращать ходить в театр. Мы приложим все усилия, чтобы наши любимые зрители не остались без спектаклей. Освоимся и с нетерпением будем ждать встречи по новому адресу», — заявили представители театра.

Юга.ру зашли на сайт Нового театра кукол — сейчас билеты на спектакли купить нельзя.

Ремонт обещают закончить в октябре 2026 года. При этом мэр Краснодара Евгений Наумов анонсировал реконструкцию Нового театра кукол еще в марте 2023 года.