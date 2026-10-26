Обладателями премии «Формула доверия» названы 8 ЖК и 8 застройщиков Краснодарского края

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото mrsiraphol с сайта https://www.magnific.com
    © Фото mrsiraphol с сайта https://www.magnific.com

Авито Недвижимость вручила девелоперам награды награды по итогам анализа данных о том, как пользователи платформы выбирают новостройки

Авито Недвижимость назвала победителей премии «Формула доверия». Их определили с помощью скоринговой модели, которая учитывает опыт выбора 40 млн пользователей платформы, отзывы жителей, речевую аналитику звонков в отделы продаж и соблюдение сроков сдачи объектов.

В номинации «Желанный проект» отмечали победителей в четырех классах: премиум, бизнес, комфорт и стандарт. Их выбрали на основе устойчивого интереса к проектам: как часто пользователь просматривает и сохраняет карточку ЖК, возвращается к объекту и переходит к контактам застройщика.

Победители в Краснодарском крае:

  • премиум-класс — ЖК «Моретта» в Сочи от Неометрии,
  • бизнес-класс — ЖК «Патрики» от ТОЧНО,
  • комфорт-класс — ЖК «ДОГМА ПАРК» от DOGMA,
  • стандарт-класс — ЖК «Открытие» от ССК.

Организаторы премии также выделили проекты, которые рассматривают семьи с детьми и молодые пользователи платформы. Здесь учитывалась конверсия в контакт с застройщиком — чтобы уточнить информацию или обсудить условия покупки квартиры. 

Победители в Краснодарском крае:

  • «Выбор семей с детьми» — ЖК «Самолёт» от DOGMA, 
  • «Выбор молодежи» — ЖК «Первое место» от ТОЧНО.

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Отдельное направление премии «Формула доверия» было связано с качеством работы застройщиков. В номинации «Стандарт качества» основным критерием стала тональность отзывов реальных жильцов, которые оценивали качество строительства, отделки, шумоизоляцию и общее впечатление от ЖК. В номинации «Комфортная среда для жизни» отметили объекты, где пользователи положительно отзывались о благоустройстве территории ЖК, удобной инфраструктуре района и транспортной доступности.

Победители в Краснодарском крае:

  • «Стандарт качества» — ЖК «Достояние» от ГК «ЮСИ»,
  • «Комфортная среда для жизни» — ЖК «Все Свои VIP» от застройщика «Семья».

В номинации «Высокий сервис онлайн-продаж» победили застройщики, которые быстро отвечают на первое обращение пользователя, не оставляют без внимания вопросы по ЖК, помогают покупателю разобраться в нюансах проекта. В этой номинации 50% итогового балла формировалось на основе речевой аналитики звонков — полноты консультации, корректности ответов, скорости обработки обращения. В номинации «Надежный застройщик» в список победителей вошли девелоперы, которые точнее всего соблюдали сроки сдачи объектов.

Победители в Краснодарском крае:

  • «Высокий сервис онлайн-продаж» — ГК «НВМ»,
  • «Надежный застройщик» — AVA Group.
  • © Изображение предоставлено Авито Недвижимость
    © Изображение предоставлено Авито Недвижимость

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Победители премии получат специальный цифровой бейдж на сайте Авито Недвижимости. Он будет отображаться в разделе «Недвижимость», на страницах девелоперов, в карточках жилых комплексов и квартир. Бейдж поможет пользователям быстрее увидеть ключевые преимущества проекта, понять, на какую аудиторию он ориентирован, и выбрать подходящий вариант.

«Выбирая новостройку, люди смотрят не только на цену и планировку. Им важно понимать, что говорят жители сданных корпусов о качестве дома и среде вокруг, как девелопер отвечает на вопросы и соблюдает ли сроки сдачи. «Формула доверия» помогает сделать эти важные для выбора сигналы заметными», — прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

Как писали Юга.ру, обращение к агентам при продаже жилья в Краснодаре позволяет ускорить сделку в среднем на 39 дней.

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