Обладателями премии «Формула доверия» названы 8 ЖК и 8 застройщиков Краснодарского края

Авито Недвижимость вручила девелоперам награды награды по итогам анализа данных о том, как пользователи платформы выбирают новостройки

Авито Недвижимость назвала победителей премии «Формула доверия». Их определили с помощью скоринговой модели, которая учитывает опыт выбора 40 млн пользователей платформы, отзывы жителей, речевую аналитику звонков в отделы продаж и соблюдение сроков сдачи объектов. В номинации «Желанный проект» отмечали победителей в четырех классах: премиум, бизнес, комфорт и стандарт. Их выбрали на основе устойчивого интереса к проектам: как часто пользователь просматривает и сохраняет карточку ЖК, возвращается к объекту и переходит к контактам застройщика. Победители в Краснодарском крае: премиум-класс — ЖК «Моретта» в Сочи от Неометрии, бизнес-класс — ЖК «Патрики» от ТОЧНО, комфорт-класс — ЖК «ДОГМА ПАРК» от DOGMA, стандарт-класс — ЖК «Открытие» от ССК. Организаторы премии также выделили проекты, которые рассматривают семьи с детьми и молодые пользователи платформы. Здесь учитывалась конверсия в контакт с застройщиком — чтобы уточнить информацию или обсудить условия покупки квартиры. Победители в Краснодарском крае: «Выбор семей с детьми» — ЖК «Самолёт» от DOGMA, «Выбор молодежи» — ЖК «Первое место» от ТОЧНО.

Отдельное направление премии «Формула доверия» было связано с качеством работы застройщиков. В номинации «Стандарт качества» основным критерием стала тональность отзывов реальных жильцов, которые оценивали качество строительства, отделки, шумоизоляцию и общее впечатление от ЖК. В номинации «Комфортная среда для жизни» отметили объекты, где пользователи положительно отзывались о благоустройстве территории ЖК, удобной инфраструктуре района и транспортной доступности. Победители в Краснодарском крае: «Стандарт качества» — ЖК «Достояние» от ГК «ЮСИ», «Комфортная среда для жизни» — ЖК «Все Свои VIP» от застройщика «Семья». В номинации «Высокий сервис онлайн-продаж» победили застройщики, которые быстро отвечают на первое обращение пользователя, не оставляют без внимания вопросы по ЖК, помогают покупателю разобраться в нюансах проекта. В этой номинации 50% итогового балла формировалось на основе речевой аналитики звонков — полноты консультации, корректности ответов, скорости обработки обращения. В номинации «Надежный застройщик» в список победителей вошли девелоперы, которые точнее всего соблюдали сроки сдачи объектов. Победители в Краснодарском крае: «Высокий сервис онлайн-продаж» — ГК «НВМ», «Надежный застройщик» — AVA Group.

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Победители премии получат специальный цифровой бейдж на сайте Авито Недвижимости. Он будет отображаться в разделе «Недвижимость», на страницах девелоперов, в карточках жилых комплексов и квартир. Бейдж поможет пользователям быстрее увидеть ключевые преимущества проекта, понять, на какую аудиторию он ориентирован, и выбрать подходящий вариант. «Выбирая новостройку, люди смотрят не только на цену и планировку. Им важно понимать, что говорят жители сданных корпусов о качестве дома и среде вокруг, как девелопер отвечает на вопросы и соблюдает ли сроки сдачи. «Формула доверия» помогает сделать эти важные для выбора сигналы заметными», — прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.