Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП в 2024 году

В 2024 году в России произошло 14,4 тыс. смертельных случаев в авариях

8 сентября «РИА Новости» сообщило, что МВД предоставило изданию статистические данные по количеству погибших в дорожно-транспортных происшествиях по итогам 2024 года. Антирейтинг возглавил Краснодарский край — 789 смертельных случаев.

В Московской области зафиксировали 649 погибших в ДТП, в Москве — 346 человек, в Ростовской области — 500 человек.

В 2025-м в Краснодаре в 628 ДТП погибли 29 человек:

Всего же в России в 2024 году произошло больше 14,4 тыс. смертей в дорожно-транспортных происшествиях. В Центральном федеральном округе зафиксировано 3,3 тыс. погибших в ДТП, в Приволжье — 2,9 тыс., на Урале — 1,1 тыс., в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах — по 1 тыс.

Политический обозреватель и редактор Андрей Гусий назвал данные МВД манипуляцией статистикой на теме аварийности на дорогах. Он напомнил, что Краснодарский край — туристический регион. По его словам, если из списка убрать транзитные автомобили, то ситуация изменится кардинально.

«Понятно, что в Краснодарский край, особенно с учетом отсутствия самолетов и проблем с поездами, значительная часть туристов едет на автомобилях. Ростовская область стала транзитом для Кубани и Крыма. При том едут люди по несколько дней, особо не отдыхая, а когда до моря остается три-четыре часа, то тут же просто летят», — считает Гусий.

Как писали Юга.ру, в августе Краснодарский край вошел в топ регионов по качеству дорог.

