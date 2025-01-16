«20 лет душа в душу». Краснодарская группа «Белки на акации» приглашает на большой юбилейный концерт

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника
    © Фото Евгения Резника

Группа «Белки на акации» отметит в The Rock Bar свое 20-летие (18+)

Группа «Белки на акации» анонсировала на 18 января юбилейный концерт в честь 20-летия коллектива. Музыканты обещают выступить в расширенном составе, на сцену выйдут десять участников группы разных лет. На концертной афише они написали так: «20 лет душа в душу. Участвуют все».

Музыканты обещают исполнить хиты от самых ранних до недавнего релиза «Зимой (дофига хорошего)».

«Совершенно не умещается в голове, что наша группа существует уже целых 20 лет. Приглашаем всех, кому близка наша музыка, отметить этот юбилей вместе. Мы сыграем новые произведения, но и песни, которые вы любите, тоже обязательно прозвучат», — пригласил слушателей вокалист «Белок» Александр Труфман.

Самый патриотичный плейлист:

Группу основали бессменные фронтмены — Александр Труфман (вокал) и Игорь Арефьев (гитара и вокал) в конце декабря 2004 года. После знакомства они начали совместно играть музыку «на балкончиках и кухоньках».

А спустя четыре года записали свой первый альбом «Крот пьет сок». В последующие годы вышли релизы «Порокопоп», «Дети других звезд», «Губы-Зубы», «Подпись.Точка», а также отдельные треки.

Вот что о происхождении названия группы рассказал Труфман в интервью изданию «Афиша Краснодара»:

«Когда-то давно, когда мне было лет восемнадцать, я уснул на природе под акацией. Когда проснулся и открыл глаза, увидел воробья на дереве, но спросонья сказал: «О, белка на акации». Ребят, которые отдыхали рядом, почему-то это развеселило, а я подумал, что словосочетание неплохо звучит и хорошо бы его использовать в какой-нибудь песне. Когда в 2005 году нам с Игорем срочно надо было придумать название группы, я о нем вспомнил».

Концерт пройдет 18 декабря в 21:00 на площадке The Rock Bar по улице Горького, 104. Билеты стоят от 1500 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее прозвучат итальянские оперы и неаполитанские песни.

Афиша Заведения Концерты Краснодар Музыка

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