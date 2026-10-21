«Доход» Уралсиба занял первое место в рейтинге долгосрочных вкладов
Эксперты признали вклад «Доход» Уралсиба лучшим среди годовых предложений
Депозитный продукт «Доход» от банка Уралсиб занял верхнюю строчку в рейтинге наиболее выгодных рублевых вкладов сроком на один год, подготовленном порталом Выберу.ру (на 01.09). Аналитики изучили условия депозитов в российских банках, входящих в топ-100 по размеру активов, и отобрали самые привлекательные предложения.
При формировании рейтинга эксперты оценивали целый ряд параметров. Ключевое внимание уделялось процентной ставке, минимальной сумме вклада и сроку размещения. Кроме того, учитывались правила начисления процентов, включая возможность капитализации, а также размер дохода, который получит вкладчик при размещении 50 тыс. рублей на долгосрочный депозит. В расчет брались порядок пополнения и снятия средств, условия досрочного расторжения договора, возможность дистанционного открытия вклада и ряд других критериев.
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На текущий момент доходность в линейке вкладов вида «Доход» банка Уралсиб составляет от 8,93% до 14,30% годовых. Конкретная ставка зависит от суммы размещения, срока, подключенного пакета услуг и выбранного способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия вклада через онлайн-каналы составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, максимальная сумма достигает 1 млрд рублей. Срок размещения средств предусмотрен на 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8 800 250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.
Как писали Юга.ру, Уралсиб нарастил ипотечные выдачи в 1,5 раза и вошел в топ-10 лидеров рынка.
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