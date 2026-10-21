«Доход» Уралсиба занял первое место в рейтинге долгосрочных вкладов

Депозитный продукт «Доход» от банка Уралсиб занял верхнюю строчку в рейтинге наиболее выгодных рублевых вкладов сроком на один год, подготовленном порталом Выберу.ру (на 01.09). Аналитики изучили условия депозитов в российских банках, входящих в топ-100 по размеру активов, и отобрали самые привлекательные предложения.

При формировании рейтинга эксперты оценивали целый ряд параметров. Ключевое внимание уделялось процентной ставке, минимальной сумме вклада и сроку размещения. Кроме того, учитывались правила начисления процентов, включая возможность капитализации, а также размер дохода, который получит вкладчик при размещении 50 тыс. рублей на долгосрочный депозит. В расчет брались порядок пополнения и снятия средств, условия досрочного расторжения договора, возможность дистанционного открытия вклада и ряд других критериев.