Уралсиб нарастил ипотечные выдачи в 1,5 раза и вошел в топ-10 лидеров рынка
Уралсиб вошел в топ-10 по ипотеке: итоги первых восьми месяцев 2026 года
Банк Уралсиб вошел в десятку лидеров рейтинга по объемам ипотечного кредитования. Согласно данным аналитического исследования «Русипотеки», за восемь месяцев 2026 года кредитная организация заняла место в топ-10 по данному показателю. За период с января по август Уралсиб выдал ипотечных кредитов на общую сумму 28,5 млрд рублей.
Помимо этого, за указанный временной промежуток банк вошел в топ-10 по объемам выдачи займов на покупку жилья на первичном рынке — 10,9 млрд рублей, а также по величине ипотечного портфеля по состоянию на 1 сентября — 164,7 млрд рублей. Кроме того, Уралсиб занял шестую строчку в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.
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Ипотечное кредитование остается одним из самых востребованных продуктов в Уралсибе. Банк увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,3 млрд рублей. При этом наиболее часто клиенты выбирали ипотечные кредиты на приобретение вторичного жилья.
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Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил портфель автокредитов в 1,2 раза.
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