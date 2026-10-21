Уралсиб нарастил ипотечные выдачи в 1,5 раза и вошел в топ-10 лидеров рынка

Банк Уралсиб вошел в десятку лидеров рейтинга по объемам ипотечного кредитования. Согласно данным аналитического исследования «Русипотеки», за восемь месяцев 2026 года кредитная организация заняла место в топ-10 по данному показателю. За период с января по август Уралсиб выдал ипотечных кредитов на общую сумму 28,5 млрд рублей.

Помимо этого, за указанный временной промежуток банк вошел в топ-10 по объемам выдачи займов на покупку жилья на первичном рынке — 10,9 млрд рублей, а также по величине ипотечного портфеля по состоянию на 1 сентября — 164,7 млрд рублей. Кроме того, Уралсиб занял шестую строчку в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.