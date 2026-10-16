Вклад Уралсиба вошел в топ-10 рейтинга самых выгодных

Вклад банка Уралсиб вошел в рейтинг самых выгодных вкладов в рублях в октябре 2026 года

Рейтинг подготовил портал Brobank.ru на основе анализа предложений 50 крупнейших банков по активам и суммам привлеченных средств физлиц по состоянию на 12 октября 2026 года.



Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в рублях. Кроме того, при составлении рейтинга эксперты учитывали доступность максимальной доходности с требованиями к сумме и сроку вклада, а также наличие дополнительных условий, территориальный охват банка и другие критерии.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 8,93% до 14,3% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших кредитов наличными.