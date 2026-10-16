Вклад Уралсиба вошел в топ-10 рейтинга самых выгодных

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jfRm
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Вклад банка Уралсиб вошел в рейтинг самых выгодных вкладов в рублях в октябре 2026 года

Рейтинг подготовил портал Brobank.ru на основе анализа предложений 50 крупнейших банков по активам и суммам привлеченных средств физлиц по состоянию на 12 октября 2026 года.

Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в рублях. Кроме того, при составлении рейтинга эксперты учитывали доступность максимальной доходности с требованиями к сумме и сроку вклада, а также наличие дополнительных условий, территориальный охват банка и другие критерии.

Читайте также:

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 8,93% до 14,3% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней. 

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших кредитов наличными.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре закрывается образовательный проект «Зарядка». Последняя встреча — об искусстве ставить точку
Погода на Кубани в выходные: край накроют ливни с градом и ветром до 25 м/с
Прокуратура требует изъять у семьи первого вице-губернатора Кубани имущество на 970 млн рублей
«Аэрофлот» запустит новые рейсы из аэропортов Кубани. Куда можно улететь?
Российские ученые выяснили, что арахисовое и пальмовое масло можно добавлять в дизель — ТАСС
Баланс между человеком и природой. Фотограф получил международную премию за снимки горного Дагестана

Лента новостей

Взобраться на Спящего Черкеса
Вчера, 17:49
Взобраться на Спящего Черкеса
Зачем идти на плато Черногор неподалеку от Лаго-Наки
«Разве я не казак?»
15 октября, 17:50
«Разве я не казак?»
Как сын екатеринодарской торговки готовил цареубийство вместе с братом Ленина
«Художественный шведский стол»
Вчера, 11:39
«Художественный шведский стол»
Искусствовед рассказала, что не так со скульптурой «Хронос» в парке «Краснодар»

Реклама на сайте