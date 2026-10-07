На Авито стал доступен сервис отправки посылок с выбором службы доставки, сравнением стоимости и оформлением в «одном окне»
Авито Услуги и PIM Solutions запустили сервис доставки личных отправлений между пунктами выдачи
Авито Услуги совместно с технологическим партнером PIM Solutions запустили новый сервис для отправки посылок до 100 кг по России. Сервис доступен только для частных заказчиков и предназначен для личных отправлений, не требующих проведения сделки на площадке: пересылки личных вещей, отправки подарков родным или передачи товаров, купленных на других ресурсах. Теперь пользователи могут выбирать пункт выдачи на карте со сравнением стоимости доставки и сроков, оформлять отправление в едином интерфейсе Авито.
Как это работает
Для отправки посылки необходимо зайти в мобильном приложении Авито в категорию «Перевозки и доставка», выбрать раздел «Перевезти груз», затем — новую опцию «Доставить через пункт выдачи». В открывшемся интерфейсе необходимо указать города отправки и получения, габариты и вес груза, а также заполнить контактные данные. Система покажет доступные службы доставки с тарифами и сроками — остается выбрать подходящий вариант, подтвердить оформление, получить трек-номер и отнести посылку в выбранную точку приема.
Как рассказала руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах Евгения Лазарева, компания стремится сделать отправку посылок максимально удобной, и партнерство с PIM Solutions позволило внедрить сложные технологические решения непосредственно в интерфейс: «Наша цель — закрыть все сценарии перемещения грузов в одном окне. Теперь пользователь может не только заказать машину, но и быстро отправить посылку выбранным способом, не тратя время на поиск информации на сторонних ресурсах».
Сейчас сервис доступен в мобильном приложении Авито для пользователей во всех регионах России. В интеграцию включены крупные федеральные службы доставки, в ближайшее время список партнеров будет расширяться.
Как писали Юга.ру, Авито расширил возможности и географию доставок крупногабаритных товаров.