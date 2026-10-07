На Авито стал доступен сервис отправки посылок с выбором службы доставки, сравнением стоимости и оформлением в «одном окне»

Авито Услуги совместно с технологическим партнером PIM Solutions запустили новый сервис для отправки посылок до 100 кг по России. Сервис доступен только для частных заказчиков и предназначен для личных отправлений, не требующих проведения сделки на площадке: пересылки личных вещей, отправки подарков родным или передачи товаров, купленных на других ресурсах. Теперь пользователи могут выбирать пункт выдачи на карте со сравнением стоимости доставки и сроков, оформлять отправление в едином интерфейсе Авито.

Как это работает

Для отправки посылки необходимо зайти в мобильном приложении Авито в категорию «Перевозки и доставка», выбрать раздел «Перевезти груз», затем — новую опцию «Доставить через пункт выдачи». В открывшемся интерфейсе необходимо указать города отправки и получения, габариты и вес груза, а также заполнить контактные данные. Система покажет доступные службы доставки с тарифами и сроками — остается выбрать подходящий вариант, подтвердить оформление, получить трек-номер и отнести посылку в выбранную точку приема.