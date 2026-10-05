В Новороссийске начальника портового контроля посадили на 5 лет за взятку в 6 тыс. долларов

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В Новороссийске отправили в тюрьму сотрудника порта

5 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Новороссийске вынесли приговор начальнику отдела администрации морских портов Черного моря. Дмитрия Неустроева признали виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, в июле 2024 года к подсудимому обратились по поводу прохождения портового контроля судном, ходившим под флагом Либерии. За оформление инспекционного отчета без замечаний и фактического осмотра судна он потребовал 2500 долларов. Через посредника ему передали конверт, в котором было 6000 долларов (около 506 тыс. рублей).

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Сотрудники УФСБ задержали Неустроева сразу после получения денег. В ходе разбирательства он признал вину в получении взятки, однако заявил, что не знал о полной сумме, находившейся в конверте.

Помимо пяти лет лишения свободы, суд назначил дополнительное наказание: в течение трех лет Неустроев не сможет заниматься деятельностью, связанной с инспектированием судов.

Как писали Юга.ру, атамана и экс-замгубернатора Власова отправили в тюрьму на 14 лет за хищение имущества для бойцов СВО.

Взятка Деньги Новороссийск Порты Преступления Суд

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В Новороссийске начальника портового контроля посадили на 5 лет за взятку в 6 тыс. долларов
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