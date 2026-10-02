«Роза Хутор» отдает билеты со скидкой 20% жителям Сочи, Сириуса и Абхазии
«Роза Хутор» запустил акции для местных жителей и школьников
Курорт «Роза Хутор» запустил акцию для местных: до конца осени жители Сочи, Сириуса и Абхазии могут сэкономить 20% стоимости прогулочных билетов. Скидка действует на самые ходовые маршруты и продлится до 30 ноября.
Что можно посмотреть со скидкой? Например, подняться на самую высокую точку курорта — 2320 метров — и пройтись по парку водопадов «Менделиха». Там же находится «Золотой» — водопад высотой 77 метров, самый высокий в Сочи. Взрослому такой маршрут обойдется в 2360 рублей, ребенку от 7 до 14 лет — в 1440 рублей.
Есть вариант поскромнее по высоте, но не по впечатлениям: билет до Горной Олимпийской деревни на отметке 1100 метров. Там работают родельбан и тюбинг, оттуда же начинаются горные тропы к парку альпак «Пача Мама». Цена — 1560 рублей для взрослых и 960 рублей для детей.
1200 человек и концерт на высоте 1600 метров:
Отдельное предложение подготовили на ноябрь. Когда основные канатные дороги курорта уйдут на плановое техобслуживание, для местных сделают скидку 20% на билет «Путешествие на «Стреле». Эта канатная дорога тянется на 3,9 километра и поднимает гостей на 1600 метров. Наверху — высокогорный парк с панорамами Кавказских гор, выставка горной техники с ратраками и снежными пушками, площадка с альпаками и ресторан «Пастория». Билет стоит 1920 рублей для взрослого и 1200 рублей для ребенка от 7 до 14 лет.
Купить билеты со скидкой можно в центральных кассах «Роза Хутор». Единственное условие — показать документ с постоянной регистрацией в Сочи, Сириусе или Абхазии.
Школьникам тоже повезло. С 3 по 11 октября и с 24 октября по 4 ноября здесь пройдет акция «Каникулы на «Роза Хутор» для учащихся 7–17 лет из Краснодарского края и Абхазии. Школьникам прогулочный билет, все открытые канатные дороги и Музей археологии обойдутся всего в 750 рублей, сопровождающему взрослому — в 1500 рублей. На родельбан, парк альпак «Пача Мама», тюбинг и колесо обозрения дадут скидку 30%. А вход в интерактивный этнопарк «Моя Россия» с экскурсиями об истории и культуре регионов страны на время акции вообще сделают бесплатным.
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