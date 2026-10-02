«Роза Хутор» отдает билеты со скидкой 20% жителям Сочи, Сириуса и Абхазии

Курорт «Роза Хутор» запустил акцию для местных: до конца осени жители Сочи, Сириуса и Абхазии могут сэкономить 20% стоимости прогулочных билетов. Скидка действует на самые ходовые маршруты и продлится до 30 ноября.

Что можно посмотреть со скидкой? Например, подняться на самую высокую точку курорта — 2320 метров — и пройтись по парку водопадов «Менделиха». Там же находится «Золотой» — водопад высотой 77 метров, самый высокий в Сочи. Взрослому такой маршрут обойдется в 2360 рублей, ребенку от 7 до 14 лет — в 1440 рублей.

Есть вариант поскромнее по высоте, но не по впечатлениям: билет до Горной Олимпийской деревни на отметке 1100 метров. Там работают родельбан и тюбинг, оттуда же начинаются горные тропы к парку альпак «Пача Мама». Цена — 1560 рублей для взрослых и 960 рублей для детей.