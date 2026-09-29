Китайские туроператоры протестировали Сочи. Формат «горы + море» заинтересовал гостей из КНР

ЦСР и национальный туристический бренд Discover Russia ведут системную работу по продвижению горнолыжного Сочи: представители курортов принимают участие в международных выставках и наших деловых мероприятиях, постоянно публикуются в англоязычном журнале-гиде Discover Russia. Помимо этого формируем узнаваемый образ, понятный новой целевой аудитории — туристам из Китая и арабских стран, отрабатываем возражения и работаем с барьерами. Совсем скоро мы презентуем гид по Сочи для иностранных туристов — результат нашей совместной работы в этом году. Ну а пока очередной тур — это прекрасная возможность получить оценку проделанной работы и укрепить узнаваемость Сочи в китайских социальных сетях», — отметил заместитель генерального директора ЦСР Дмитрий Смольников.

«Согласно летнему опросу среди интуристов из Азии, уже посещавших Россию, мы видим, что к Сочи есть интерес. Привлекает китайских туристов не пляжный отдых — это скорее дополнительный элемент. А вот уникальная природа, мягкий климат в горах, большое число развлечений и гастрономия интересны значительно больше. Побывавшие в Сочи за последний год делали это самостоятельно или выбирали индивидуальное сопровождение. Город-курорт в большинстве случаев пока является частью длинных, насыщенных и географически широких поездок по России, например Москва — Сочи — Санкт-Петербург, или через Сочи на Северный Кавказ.

С 22 по 29 сентября в Сочи прошел ознакомительный тур для представителей туристической и инфлюенс-индустрии из Китая. Участники осмотрели инфраструктуру двух кластеров, побывали на главных туристических объектах и оценили, насколько город-курорт подходит для формирования комплексных программ отдыха.

Согласно исследованию ЦСР, гости из Азии и стран Ближнего Востока относят культуру и природу России к числу ее главных преимуществ. Для туристов из Азии чуть более весомыми оказываются история, музеи и культурное наследие. Опрос при этом выявил любопытную картину: содержательная сторона поездок по России получает высокие оценки, а вот организация путешествий вызывает практические трудности. Языковой вопрос остается одним из ключевых препятствий — с ним столкнулись 67% опрошенных туристов из Азии. Среди элементов сервиса именно владение иностранными языками сотрудниками отрасли получило самые низкие оценки. Вместе с тем иностранные гости отметили, что ситуация с платежными сервисами улучшается.

«Интерес к Сочи со стороны гостей из Китая постепенно растёт. За восемь месяцев 2026 года число граждан КНР, воспользовавшихся внутрироссийскими рейсами аэропорта Сочи, увеличилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а международными рейсами — на 28%. При этом прямого авиасообщения между Сочи и Китаем пока нет. Ознакомительный тур позволяет китайским партнерам лично оценить возможности отдыха на морском побережье и в горном кластере, чтобы затем предложить туристам новые маршруты. Со своей стороны мы продолжаем работать с авиакомпаниями и туриндустрией над повышением доступности Сочи для гостей из Китая, в том числе над открытием прямых рейсов», — сказал заместитель генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов.

Тем временем участники туристического рынка Сочи уже подстраивают инфраструктуру и сервисы под растущий интерес гостей из Китая.

Так, «Роза Хутор» ведет телеграм-канал на китайском языке, где рассказывают о событиях и возможностях курорта. Рестораны подготовили переводы меню, а отельный сервис адаптируется с учетом запросов гостей из КНР. В ключевых точках курорта работает система перевода — она позволяет общаться с сотрудниками без языкового барьера. Следующий шаг — расширение присутствия в китайских цифровых каналах: курорт создает аккаунты в WeChat, TikTok, Little Red Book и Douyin. Кроме того, «Роза Хутор» обсуждает с горнолыжными клубами Китая обмен опытом и стажировки для инструкторов.

Группа Мантера тоже развивает сервисы для китайских гостей. На ее объектах работают сотрудники со знанием языка, а рестораны планируют перевести меню на китайский. В отеле Риксос Красная Поляна Сочи можно моментально обменять юани на рубли и сразу получить банковскую карту российского банка. В горном кластере такая услуга пока эксклюзивна, а срок действия карты — 5 лет.

Развитие сервисов, цифровых каналов и инфраструктуры для туристов из Китая закладывает базу для дальнейшего продвижения Сочи на рынке КНР. Формат «горы + море» дает возможность совместить в одной поездке отдых на побережье, активный и горнолыжный туризм, гастрономию, развлечения и знакомство с культурным наследием региона.

По оценкам экспертов ЦСР, за семь месяцев 2026 года Краснодарский край принял порядка 2,5 тыс. туристов из Китая. Ознакомительный тур стал одним из этапов системной работы по продвижению Сочи за рубежом и созданию новых туристических продуктов для иностранных гостей.