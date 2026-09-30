В Краснодаре снова пройдет фестиваль WOOF, где можно забрать собаку или кошку из приюта 

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля
    © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля

В Краснодаре пройдет фестиваль помощи бездомным животным. 3 октября — день собак, 4 октября — день кошек (0+)

30 сентября организаторы благотворительного фестиваля WOOF сообщили Юга.ру, что он снова состоится в Краснодаре. Мероприятие пройдет в арт-центре «Бронзовая лошадь». Желающие смогут забрать домой собаку или кошку из приютов Краснодара и края.

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Программа разделена по дням:

  • 3 октября (суббота) — день собак;
  • 4 октября (воскресенье) — день кошек.

Все животные привиты и стерилизованы. Кураторы помогут гостям определиться с выбором, расскажут об особенностях характера и привычках каждого подопечного, а также проконсультируют по вопросам ответственного содержания.

Для тех, кто пока не готов взять питомца, на площадке фестиваля будут работать благотворительный маркет и мастер-классы. Кроме того, откроется специальный пункт приема: туда можно принести подарки для обитателей приютов.

  • © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля
    © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля
  • © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля
    © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля
  • © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля
    © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля
  • © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля
    © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля
  • © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля
    © Фото предоставлено Юга.ру организаторами фестиваля

Напомним, что предыдущий фестиваль WOOF прошел в Краснодаре 4–5 октября 2025 года.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону на фестивале WOOF почти 100 бездомных животных обрели хозяев.

Афиша Благотворительность Город Животные Краснодар Фестивали

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В Краснодаре снова пройдет фестиваль WOOF, где можно забрать собаку или кошку из приюта 
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