В Краснодаре снова пройдет фестиваль WOOF, где можно забрать собаку или кошку из приюта 

30 сентября организаторы благотворительного фестиваля WOOF сообщили Юга.ру, что он снова состоится в Краснодаре. Мероприятие пройдет в арт-центре «Бронзовая лошадь». Желающие смогут забрать домой собаку или кошку из приютов Краснодара и края.

Программа разделена по дням:

3 октября (суббота) — день собак;

4 октября (воскресенье) — день кошек.

Все животные привиты и стерилизованы. Кураторы помогут гостям определиться с выбором, расскажут об особенностях характера и привычках каждого подопечного, а также проконсультируют по вопросам ответственного содержания.

Для тех, кто пока не готов взять питомца, на площадке фестиваля будут работать благотворительный маркет и мастер-классы. Кроме того, откроется специальный пункт приема: туда можно принести подарки для обитателей приютов.