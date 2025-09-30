В Краснодаре пройдет фестиваль собак и кошек из приюта. Любого хвостатого можно будет забрать

На Woof Fest в Краснодаре будут раздавать 150 кошек и собак из приюта. А еще проведут лекции, благотворительный маркет и сбор помощи животным (0+)

Фонд помощи бездомным животным «Ника» анонсировал на 4-5 октября фестиваль Woof Fest. На мероприятии представят более 150 собак и кошек из приюта — они привиты, стерилизованы и обработаны от паразитов. Любой желающий сможет бесплатно забрать хвостатого себе. 

Собаки будут представлены 4 октября с 11:00 до 19:00, а кошки — 5 октября с 11:00 до 19:00. 

«Это уникальная возможность не только весело провести время, но и помочь бездомным животным обрести дом», — отметили организаторы.

Краснодарский приют для собак установил часы приема:

Также гостей ждут:

  • развлечения, 
  • фотозоны, 
  • лекции и консультации от специалистов на тему правильного ухода за животными и способах помощи приютам;
  • истории от тех, кто забрал питомца из приюта;
  • благотворительный маркет;
  • пункт сбора помощи для приютов, куда можно принести необходимое для хвостатых. 

Фестиваль состоится 4 и 5 октября с 11:00 до 19:00 в арт-центре «Бронзовая лошадь» по улице Калинина, 291. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, 4-5 октября в Краснодаре пройдет фестиваль Green Door с участием локальных проектов.

