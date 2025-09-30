В Краснодаре пройдет фестиваль собак и кошек из приюта. Любого хвостатого можно будет забрать
На Woof Fest в Краснодаре будут раздавать 150 кошек и собак из приюта. А еще проведут лекции, благотворительный маркет и сбор помощи животным (0+)
Фонд помощи бездомным животным «Ника» анонсировал на 4-5 октября фестиваль Woof Fest. На мероприятии представят более 150 собак и кошек из приюта — они привиты, стерилизованы и обработаны от паразитов. Любой желающий сможет бесплатно забрать хвостатого себе.
Собаки будут представлены 4 октября с 11:00 до 19:00, а кошки — 5 октября с 11:00 до 19:00.
«Это уникальная возможность не только весело провести время, но и помочь бездомным животным обрести дом», — отметили организаторы.
Краснодарский приют для собак установил часы приема:
Также гостей ждут:
- развлечения,
- фотозоны,
- лекции и консультации от специалистов на тему правильного ухода за животными и способах помощи приютам;
- истории от тех, кто забрал питомца из приюта;
- благотворительный маркет;
- пункт сбора помощи для приютов, куда можно принести необходимое для хвостатых.
Фестиваль состоится 4 и 5 октября с 11:00 до 19:00 в арт-центре «Бронзовая лошадь» по улице Калинина, 291. Вход свободный.
