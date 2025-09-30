На Woof Fest в Краснодаре будут раздавать 150 кошек и собак из приюта. А еще проведут лекции, благотворительный маркет и сбор помощи животным (0+)

Фонд помощи бездомным животным «Ника» анонсировал на 4-5 октября фестиваль Woof Fest. На мероприятии представят более 150 собак и кошек из приюта — они привиты, стерилизованы и обработаны от паразитов. Любой желающий сможет бесплатно забрать хвостатого себе.

Собаки будут представлены 4 октября с 11:00 до 19:00 , а кошки — 5 октября с 11:00 до 19:00.

«Это уникальная возможность не только весело провести время, но и помочь бездомным животным обрести дом», — отметили организаторы.