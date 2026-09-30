1200 человек и концерт на высоте 1600 метров: на «Роза Хутор» прошел массовый горный поход

На «Роза Хутор» состоялся фестиваль NEW STAR WEEKEND SUMMER CAMP. 1200 туристов прошли четырехкилометровый высокогорный пеший маршрут и поднялись на высоту 1600 метров над уровнем моря. Это восхождение вошло в число самых масштабных пеших походов по природным маршрутам в горах «Роза Хутор».

По числу участников это событие может претендовать на статус одного из самых масштабных пеших походов страны по природным маршрутам. Завершилось восхождение концертом Feduk на высоте 1600 метров над уровнем моря — первым выступлением артиста на открытой площадке в высокогорье.

Проведение массовых горных походов требует продуманной организации и четкого управления туристическим потоком. Маршруты «Роза Хутор» разработаны с учетом особенностей горного рельефа, оборудованы навигацией и обеспечены поддержкой спасательной службы курорта. Совместно с дирекцией Сочинского национального парка «Роза Хутор» развивает систему организованных маршрутов, которая позволяет распределять туристические потоки и снижать риски стихийного посещения природных зон. На курорте открыты 64 километра оборудованных маркированных пеших троп, в том числе настильных. Они формируют более 110 километров горных маршрутов.

Возможность не только наблюдать за соревнованиями, но и самому включаться — одна из главных особенностей NEW STAR WEEKEND SUMMER CAMP. Спортивная программа объединила соревнования и тренировки для участников с разным уровнем подготовки. Гости фестиваля участвовали в финальном раунде «Билайн Скейт-Тура», отборочные этапы которого проходили в 11 городах России, велогонке JELAND Climb Ride при поддержке Альфа-Банка, пробежках, занятиях йогой, пилатесом, тренировках по функциональному тренингу, любительских соревнованиях по футболу, пинг-понгу и петанку.

Летняя программа фестиваля стала частью круглогодичной концепции «Роза Хутор» — всесезонного горного курорта. В марте 2027 года на «Роза Хутор» пройдёт зимний спортивно-музыкальный фестиваль NEW STAR CAMP для ценителей сноубординга, горнолыжного спорта и активного отдыха.