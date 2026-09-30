Дети учатся в куртках, стены держатся на подпорках: в Дагестане СК возбудил дело из-за состояния школы

В дагестанском селе Аксай около 800 детей учатся в полуразрушенном здании школы без воды и отопления

По данным СК по региону, родители школьников неоднократно обращались в уполномоченные органы, но это не принесло результатов. Главный следователь России Александр Бастрыкин уже потребовал доклад о ходе расследования.

29 сентября пресс-служба СУ СК России по Дагестану сообщила , что в регионе возбудили уголовное дело из-за неудовлетворительных условий в школе села Аксай Хасавюртовского района. Поводом стали публикации в соцсетях.

Родители рассказали, что в школе, рассчитанной всего на 350 человек, занимаются порядка 800 учеников. Здание постройки XIX века держится буквально на подпорках — балки подпирают и стены, и потолок. Оконные щели заткнуты картоном, а зимой школьники сидят на уроках в верхней одежде.

Также в туалетах школы отсутствует вода — дети вынуждены носить с собой бутылки, а кулеры и материалы для косметического ремонта покупаются за счет родителей. Помимо этого, в учреждении нет ни актового, ни спортивного зала.



Проблема ветхих учебных заведений наблюдается по всей стране. Согласно данным Минпросвещения РФ на конец 2025 года, из 68 тысяч российских школ капитального ремонта требовали 17 тысяч, а еще 473 здания официально признаны аварийными.

Напомним, что в июле этого года Дагестан вошел в антирейтинг регионов России по числу школ без удобств. В 38% учреждений региона отсутствуют канализация и водопровод.