Ветер валит деревья и светофоры: Новороссийск и Геленджик накрыл шторм
В Новороссийске ветер повалил светофор, а в Геленджике деревья упали на линии электропередачи
29 сентября мэрия Новороссийска сообщила, что в городе ввели режим повышенной готовности. Причиной стал неблагоприятный прогноз погоды.
Особый режим будет действовать до 5 октября. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Из-за ухудшения погоды городские службы перевели на круглосуточный режим работы. Жителям рекомендуют по возможности не выходить на улицу, а в экстренных ситуациях звонить по единому номеру 112.
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29 сентября очевидцы сообщили, что на набережной ветер повалил светофор. Специалисты ставят его на место и ремонтируют.
С вечера в чате МЦУ жители также сообщают об отключениях электричества в разных районах города. Связь перебоев с непогодой пока не подтверждена.
В Геленджике ночью порывы ветра достигали 29 м/с. В нескольких местах ветер повалил деревья, а ветки упали на линии электропередачи.
С утра 30 сентября коммунальные службы приступили к уборке. Основные последствия планируют устранить до обеда.
Как писали Юга.ру, на Кубани объявили экстренное предупреждение.