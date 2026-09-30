Ветер валит деревья и светофоры: Новороссийск и Геленджик накрыл шторм 

В Новороссийске ветер повалил светофор, а в Геленджике деревья упали на линии электропередачи

29 сентября мэрия Новороссийска сообщила, что в городе ввели режим повышенной готовности. Причиной стал неблагоприятный прогноз погоды.

Особый режим будет действовать до 5 октября. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Из-за ухудшения погоды городские службы перевели на круглосуточный режим работы. Жителям рекомендуют по возможности не выходить на улицу, а в экстренных ситуациях звонить по единому номеру 112.