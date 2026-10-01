В Краснодаре покажут новый «Обитель зла» под названием «Лампа»

«Твой мир рушится. Лампа подсвечивает очевидное. Что это? Это твоя обитель зла», — сказано в описании.

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 1 октября в Краснодаре будут показывать голливудский хоррор «Обитель зла», но под другим названием — «Лампа».

Новый «Обитель зла» — это не экранизация конкретной игры, а самостоятельная история, действие которой разворачивается параллельно событиям Resident Evil 2 в том же Раккун-Сити. Фильм поставил Зак Креггер, известный по хоррорам «Варвар» и «Орудия».

В центре истории — медицинский курьер Брайан, который соглашается доставить посылку в больницу. По дороге он сбивает странную женщину, а вскоре понимает, что город охвачен эпидемией вируса, превращающего людей в мутантов. Теперь его задача — выжить и доставить груз, который может быть единственной надеждой на спасение.

Посмотреть «Обитель зла» можно в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».