В Краснодаре покажут новый «Обитель зла» под названием «Лампа»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Обитель зла» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
    Кадр из трейлера к фильму «Обитель зла» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

Перезапуск знаменитой серии фильмов выйдет в краснодарских кинотеатрах 1 октября (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 1 октября в Краснодаре будут показывать голливудский хоррор «Обитель зла», но под другим названием — «Лампа».

«Твой мир рушится. Лампа подсвечивает очевидное. Что это? Это твоя обитель зла», — сказано в описании.

Вышел трейлер «Злоключений Клиффа Бута»:

Новый «Обитель зла» — это не экранизация конкретной игры, а самостоятельная история, действие которой разворачивается параллельно событиям Resident Evil 2 в том же Раккун-Сити. Фильм поставил Зак Креггер, известный по хоррорам «Варвар» и «Орудия».

В центре истории — медицинский курьер Брайан, который соглашается доставить посылку в больницу. По дороге он сбивает странную женщину, а вскоре понимает, что город охвачен эпидемией вируса, превращающего людей в мутантов. Теперь его задача — выжить и доставить груз, который может быть единственной надеждой на спасение.

Посмотреть «Обитель зла» можно в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара покажут вторую часть «Сумерек».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Как Дягилев изменил западное искусство. В Краснодаре пройдет лекция о «Русских сезонах»
С 1 октября проезд в Сочи подорожал: сколько теперь придется платить за автобус
На Кубани появилось министерство региональной безопасности. Чем оно займется
Парад мини-собак и дефиле в костюмах: в Сочи состоится фестиваль «Море Лап»
На Кубани осудили банду, которая украла топливо из нефтепровода на 1,8 млн рублей
Москву и Краснодар свяжет новый автобусный маршрут: цена билета и расписание

Лента новостей

Премия за вскрытый сейф?
Сегодня, 15:15
Премия за вскрытый сейф?
Как в Краснодаре уволили и наградили главу скандальной УИК
Отмена уроков и укрытие в коридорах
Сегодня, 14:13
Отмена уроков и укрытие в коридорах
Что происходит в школах Краснодара и края во время атаки БПЛА
«Бояться надо живых»
29 сентября, 13:00
«Бояться надо живых»
Жители краснодарского «царя человейников» — о соседстве со Славянским кладбищем, садиках и тесноте

Реклама на сайте