Беспилотники атаковали три района Кубани — на предприятиях возникли пожары
Динской, Павловский и Красноармейский районы оказались под ударом беспилотников
28 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. Обломки БПЛА упали на территории Динского, Павловского и Красноармейского районов.
В результате атаки возникли возгорания на трех предприятиях. Пострадавших во всех случаях нет. На местах работают оперативные и специальные службы.
Напомним, 27 сентября в хуторе Джанхот под Геленджиком из-за падения обломков беспилотника загорелся лес. Никто из людей не пострадал, объекты инфраструктуры повреждений не получили.
Как писали Юга.ру, на трассе возле Геленджика установили мобильное укрытие от БПЛА.
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