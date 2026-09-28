Беспилотники атаковали три района Кубани — на предприятиях возникли пожары

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Динской, Павловский и Красноармейский районы оказались под ударом беспилотников

28 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. Обломки БПЛА упали на территории Динского, Павловского и Красноармейского районов.

В результате атаки возникли возгорания на трех предприятиях. Пострадавших во всех случаях нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

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Напомним, 27 сентября в хуторе Джанхот под Геленджиком из-за падения обломков беспилотника загорелся лес. Никто из людей не пострадал, объекты инфраструктуры повреждений не получили.

Как писали Юга.ру, на трассе возле Геленджика установили мобильное укрытие от БПЛА. 

Динской район Красноармейский район Павловский район Происшествия СВО

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