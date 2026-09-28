Беспилотники атаковали три района Кубани — на предприятиях возникли пожары

Динской, Павловский и Красноармейский районы оказались под ударом беспилотников

28 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. Обломки БПЛА упали на территории Динского, Павловского и Красноармейского районов.

В результате атаки возникли возгорания на трех предприятиях. Пострадавших во всех случаях нет. На местах работают оперативные и специальные службы.