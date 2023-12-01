В мире отмечают День борьбы со СПИДом. Что нужно знать?

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом собрали главное о том, как не заразиться

День борьбы со СПИДом направлен на то, чтобы повысить осведомленность населения об эпидемии этого заболевания и вспомнить о его жертвах, объясняет пресс-служба Роспотребнадзора.

ВИЧ-инфекция — одно из самых серьезных заболеваний. Самая поздняя стадия этого вируса — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). По данным ВОЗ за октябрь 2023 года, ВИЧ унес 40,4 млн жизней. В ряде стран снова отмечаются тенденции роста инфицирования. В конце 2022 года в мире насчитывалось 39 млн человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. От причин, связанных с ней, в этот же год умерло 630 тыс. человек. Всего зарегистрировали 1,3 млн новых случаев заражения.

В настоящее время ВИЧ-инфекция перешла в разряд контролируемых заболеваний. С каждым годом появляется все больше препаратов для борьбы с ней. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, в 2023 году коллектив российских химиков получил патент на лекарственное средство для лечения этой инфекции в комбинации с противовирусным средством.

Также, по данным ведомства, в 2022 году на рынок вывели препарат с комбинацией из трех действующих веществ. Для терапии ВИЧ-1- инфекции взрослым пациентам достаточно принимать одну таблетку в день. Эта схема упрощает жизнь пациентов, но полностью излечиться от заболевания пока невозможно.



Как избежать заражения?

при половом контакте использовать презерватив — и при случайной связи, и с постоянным партнером. Прежде чем перестать пользоваться презервативом, обоим партнерам необходимо сдать анализ на ВИЧ;

проходить медицинские и немедицинские процедуры в заведениях с надежной репутацией;

не использовать чужие колющие и режущие предметы, медицинские, маникюрные инструменты и средства личной гигиены;

периодически проходить обследование на наличие ВИЧ-инфекции.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом на портале санщит.рус опубликовали полезные материалы по данной теме.

До 2 декабря волонтеры-медики с проектом «Санпросвет» проведут по России мероприятия ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Для студентов и школьников от 16 лет организуют игру «Выше неба» и квиз «Вместе против ВИЧ».



Напомним, что 10 октября в мире отмечали День психического здоровья.

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