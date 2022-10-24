Пенсионер из Сочи трижды раздавал пацифистские листовки. Против него возбудили уголовное дело

Об этом в своём телеграм-канале сообщило издание SOTA. Журналистка Юга.ру связалась с адвокатом обвиняемого Сергеем Костюком, который подтвердил эту информацию.

В мае 71-летнего координатора общественного движения «Гражданская инициатива» Владимира Атаманчука дважды оштрафовали по административной статье о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за раздачи пацифистских листовок. Он получил штрафы 30 и 50 тыс. рублей.

В октябре он снова раздавал антивоенные материалы, за что был задержан и отправлен на допрос. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил). Сейчас Атаманчук находится под подпиской о невыезде.

Статья 280.3 предусматривает наказания в виде штрафа в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо ареста на срок от четырех до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Как писали Юга.ру, сочинскому пенсионеру Евгению Золотову назначили штраф 3 млн рублей по делу о фейках про армию. Прокурор же требовал посадить мужчину на шесть лет в тюрьму.