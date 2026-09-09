«Квартира превратилась в амбар». В Новороссийске дрон попал тот же дом, что и год назад

Жительница Новороссийска рассказала, что ее дом уже второй раз за год подвергся атаке беспилотников

Предыстория. Вечером 8 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. Четыре человека погибли, 29 пострадали, 17 находятся в больнице.

9 сентября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в результате атаки БПЛА в Новороссийске был поврежден тот же многоквартирный дом, что и в прошлом году. Речь идет о ЖК на улице Мурата Ахеджака.

Атака беспилотников, во время которой был поврежден дом первый раз, произошла ночью 25 ноября 2025 года. Тогда в Новороссийске пострадали 275 квартир и домов и четыре человека получили ранения.



Позднее жители дома на улице Мурата Ахеджака жаловались на недостаточные суммы выплат ущерба (15 675 рублей) или их отсутствие. Тогда же власти отказывались ремонтировать окна, потому что они якобы «не являются предметом первой необходимости».