В Краснодаре 10–12 сентября изменится расписание пяти трамваев: график движения

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

В центре Краснодара из-за ремонта путей временно изменится график движения трамваев № 2, 5, 8, 11 и 15

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что вечером 10 и 11 сентября в городе изменится график работы трамваев № 2, 5, 8, 11, 15, а утром 11 и 12 сентября — № 5 и № 8. В это время специалисты проведут капремонт стрелочного перевода на улице Коммунаров в районе Кооперативного рынка.

График движения трамваев:

Маршрут № 2 («Улица Декабристов — улица Индустриальная»)

11 сентября последние трамваи отправятся от конечных остановок по стандартному маршруту:

  • от улицы Декабристов в 20:48;
  • от улицы Индустриальной в 21:37.

Маршрут № 5 («Улица Бершанской — улица Петра Метальникова»)

Последние рейсы от конечных остановок:

  • от улицы Бершанской: 21:30 (10 сентября), 21:10 (11 сентября);
  • от улицы Метальникова: 22:10 (10 сентября), 21:03 (11 сентября).

Утром 11 и 12 сентября движение вагонов по улицам Гоголя и Коммунаров в сторону Метальникова начнется только с 6:00.

На остановках Краснодара появились фигурки трамваев:

Маршрут № 8 («Хладокомбинат — улица Метальникова»)

Последние рейсы:

  • от Хладокомбината: 21:57 (10 сентября), 21:27 (11 сентября);
  • от улицы Петра Метальникова: 22:06 (10 сентября), 21:09 (11 сентября).

Утром 11 и 12 сентября движение по Гоголя и Коммунаров в сторону Петра Метальникова также откроется с 6:00.

Маршрут № 11 («Вокзал Краснодар-1 — Юбилейный микрорайон»)

Последние отправления от конечных остановок:

  • от железнодорожного вокзала: 22:44 (10 сентября), 21:48 (11 сентября);
  • из Юбилейного микрорайона: 22:05 (10 сентября), 21:05 (11 сентября).

11 сентября после 21:30 трамваи из Юбилейного микрорайона поедут по измененному маршруту до конечной остановки «Улица Декабристов».

Маршрут № 15 («Вокзал Краснодар-1 — улица Петра Метальникова»)

11 сентября последние трамваи отправятся от конечных остановок по маршруту:

  • от железнодорожного вокзала в 21:50;
  • от Петра Метальникова в 20:58.

Рейс от Петра Метальникова в 21:14 проследует только до остановки «Улица Железнодорожная» (без заезда на вокзал), после чего уйдет через Дмитриевскую Дамбу и улицу Горького в Западное депо.

Как писали Юга.ру, строительство Западной трамвайной линии в Краснодаре отложили до 2027 года.

Город Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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