В Краснодаре 10–12 сентября изменится расписание пяти трамваев: график движения

Утром 11 и 12 сентября движение вагонов по улицам Гоголя и Коммунаров в сторону Метальникова начнется только с 6:00.

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что вечером 10 и 11 сентября в городе изменится график работы трамваев № 2, 5, 8, 11, 15, а утром 11 и 12 сентября — № 5 и № 8. В это время специалисты проведут капремонт стрелочного перевода на улице Коммунаров в районе Кооперативного рынка.

Маршрут № 8 («Хладокомбинат — улица Метальникова»)



Последние рейсы:

от Хладокомбината: 21:57 (10 сентября), 21:27 (11 сентября);

от улицы Петра Метальникова: 22:06 (10 сентября), 21:09 (11 сентября).

Утром 11 и 12 сентября движение по Гоголя и Коммунаров в сторону Петра Метальникова также откроется с 6:00.



Маршрут № 11 («Вокзал Краснодар-1 — Юбилейный микрорайон»)



Последние отправления от конечных остановок:

от железнодорожного вокзала: 22:44 (10 сентября), 21:48 (11 сентября);

из Юбилейного микрорайона: 22:05 (10 сентября), 21:05 (11 сентября).

11 сентября после 21:30 трамваи из Юбилейного микрорайона поедут по измененному маршруту до конечной остановки «Улица Декабристов».



Маршрут № 15 («Вокзал Краснодар-1 — улица Петра Метальникова»)



11 сентября последние трамваи отправятся от конечных остановок по маршруту:

от железнодорожного вокзала в 21:50;

от Петра Метальникова в 20:58.

Рейс от Петра Метальникова в 21:14 проследует только до остановки «Улица Железнодорожная» (без заезда на вокзал), после чего уйдет через Дмитриевскую Дамбу и улицу Горького в Западное депо.