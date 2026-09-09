В Краснодаре 10–12 сентября изменится расписание пяти трамваев: график движения
В центре Краснодара из-за ремонта путей временно изменится график движения трамваев № 2, 5, 8, 11 и 15
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что вечером 10 и 11 сентября в городе изменится график работы трамваев № 2, 5, 8, 11, 15, а утром 11 и 12 сентября — № 5 и № 8. В это время специалисты проведут капремонт стрелочного перевода на улице Коммунаров в районе Кооперативного рынка.
График движения трамваев:
Маршрут № 2 («Улица Декабристов — улица Индустриальная»)
11 сентября последние трамваи отправятся от конечных остановок по стандартному маршруту:
- от улицы Декабристов в 20:48;
- от улицы Индустриальной в 21:37.
Маршрут № 5 («Улица Бершанской — улица Петра Метальникова»)
Последние рейсы от конечных остановок:
- от улицы Бершанской: 21:30 (10 сентября), 21:10 (11 сентября);
- от улицы Метальникова: 22:10 (10 сентября), 21:03 (11 сентября).
Утром 11 и 12 сентября движение вагонов по улицам Гоголя и Коммунаров в сторону Метальникова начнется только с 6:00.
На остановках Краснодара появились фигурки трамваев:
Маршрут № 8 («Хладокомбинат — улица Метальникова»)
Последние рейсы:
- от Хладокомбината: 21:57 (10 сентября), 21:27 (11 сентября);
- от улицы Петра Метальникова: 22:06 (10 сентября), 21:09 (11 сентября).
Утром 11 и 12 сентября движение по Гоголя и Коммунаров в сторону Петра Метальникова также откроется с 6:00.
Маршрут № 11 («Вокзал Краснодар-1 — Юбилейный микрорайон»)
Последние отправления от конечных остановок:
- от железнодорожного вокзала: 22:44 (10 сентября), 21:48 (11 сентября);
- из Юбилейного микрорайона: 22:05 (10 сентября), 21:05 (11 сентября).
11 сентября после 21:30 трамваи из Юбилейного микрорайона поедут по измененному маршруту до конечной остановки «Улица Декабристов».
Маршрут № 15 («Вокзал Краснодар-1 — улица Петра Метальникова»)
11 сентября последние трамваи отправятся от конечных остановок по маршруту:
- от железнодорожного вокзала в 21:50;
- от Петра Метальникова в 20:58.
Рейс от Петра Метальникова в 21:14 проследует только до остановки «Улица Железнодорожная» (без заезда на вокзал), после чего уйдет через Дмитриевскую Дамбу и улицу Горького в Западное депо.
Как писали Юга.ру, строительство Западной трамвайной линии в Краснодаре отложили до 2027 года.