В Краснодаре появится новая школа на 1 тыс. 550 мест

Партнерский Краснодарский край

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В районе краснодарского поселка Индустриального компания ССК построит школу

Новая школа на 1 тыс. 550 мест появится на территории жилого комплекса «Дыхание», который возводит компания ССК. Под образовательное учреждение предусмотрели участок площадью 2,7 га, который застройщик в 2019 году передал в собственность муниципалитета. Компания за свой счет подвела к участку сети электро-, водо- и теплоснабжения.

Также ССК разрабатывает проект школы. В здании будут учебные классы, столовая, актовый и спортивный залы, а на прилегающей территории обустроят площадку для занятий спортом.

«Параллельно идет сбор документов для последующего прохождения государственной экспертизы. Строительство стартует после получения положительного заключения», — рассказал генеральный директор ССК Александр Мелишев.

Он уточил, что на территории ЖК «Дыхание» также построят детский сад на участке площадью 0,9 га. Компания в 2019 году передала землю мэрии, сейчас ССК готовит проект здания.

При создании инфраструктуры ЖК «Дыхание» застройщик собирается расширить до четырех полос участок улицы Дорожной протяженностью 1,2 км. Строители сделают поворотные полосы для въезда и выезда из жилого комплекса и установят три новых остановки для автобусов и маршруток, сообщили 21 октября в пресс-службе ССК.

Напомним, ЖК «Дыхание» на участке площадью 39 га находится в краснодарском поселке Индустриальном, в районе улицы Почтовое отделение.

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