Гостеприимство как часть посуточного бизнеса. Арендодатели все больше заботятся о комфорте гостей

В Авито Путешествиях посчитали, сколько арендодатели тратят на комфорт гостей

По данным исследования* Авито Путешествий, за последний год 95% хозяев жилья для краткосрочной аренды инвестировали в улучшение объекта. При этом сумма вложений у каждого третьего превысила 200 тысяч рублей. Половина опрошенных владельцев (50%) связывает сервис с оплаченными услугами, а гостеприимство — с тем, что делается сверх, по собственному желанию. Почти все (96%) уверены, что быть гостеприимным в бизнесе краткосрочной аренды необходимо. Обеспечивать гостей не только жильем, но и впечатлениями, считают важным 94% арендодателей, а 91% признают, что гостеприимство напрямую влияет на бизнес-показатели. «Посуточный бизнес с гостеприимством — это и возможность проявить себя как отличного хозяина, и правильная финансовая стратегия: арендодатели, которые ведут дела с душой и улучшают опыт гостей, как правило, обладают наибольшим потоком бронирований и стабильным доходом», — отмечает руководитель группы маркетинга Авито Путешествий Валерия Зима.

Самый распространенный атрибут гостеприимства, по мнению 91% опрошенных, — всегда быть на связи и оперативно прийти на помощь. На втором месте — комфорт проживания (87%), на третьем — теплое общение без «отписок» (85%). Дальше следуют готовность откликаться на потребности гостя, даже если это не входит в прямые обязанности (69%), а также умение создать приятное впечатление при заезде (55%). Каждый третий хозяин (32%) готов идти дальше базового гостеприимства: предугадывать желания гостя, предлагать особый сценарий отдыха или оставлять приветственный комплимент. В улучшение жилья за последний год уже вложились 95% хозяев. Средняя сумма инвестиций составила около 135 тысяч рублей в год на один дом или квартиру. Чаще всего деньги идут на обустройство уюта: текстиль, посуду и предметы интерьера. При этом даже минимальные вложения окупаются — после обновлений каждый второй хозяин отмечает рост потока гостей и позитивных отзывов. Наилучшим способом отблагодарить хозяина жилья за гостеприимство в два раза чаще называют положительный отзыв (67%), чем повторный заезд (37%), чаевые или памятный сувенир (по 4% и 2%). Хозяева воспринимают гостеприимство как часть своей идентичности и сравнивают путешественников с гостями, а не просто временными жильцами на объекте. * Исследование завершилось в июне 2026 года и включало качественные и количественные методы: глубинные интервью и широкий опрос.