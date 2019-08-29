Фестиваль «Стереопикник» представил полное расписание

Организаторы фестиваля музыки и еды «Стереопикник» представили полный список музыкантов и время выступлений

Хедлайнерами события, которое пройдет 7 и 8 сентября на Затоне, станут Чичерина, Cream soda и SunSay. Чичерина — рок-певица, музыкант, автор и исполнительница своих песен, лидер одноименной группы. Широкую известность получили песни «Ту-лу-ла», «Жара», «Мой рок-н-ролл» (дуэт с «Би-2»). Московский коллектив Cream soda работает в жанре электронной музыки. Дебютный альбом «Пожар» вышел в 2016 году на лейбле Electronica Records и продолжительное время держался в топе iTunes. SunSay — украинская фьюжн-фанк-рэгги группа, основанная бывшим лидером и вокалистом «5`nizza» Андреем Sun Запорожцем. Песни исполняются на русском, украинском и английском языках. Подробное расписание выступлений: 7 сентября, суббота 14:30 — Dan T I V A;

15:30 — исполнительница популярной музыки Волуа (Оксана Аулова);

16:30 — группы Irin Chaple, исполняющая кавер-версии известных композиций и авторские песни;

17:30 — музыкальный коллектив Лейла Band, названный в честь солистки Лейлы Мурадовой;

18:40 — певица лейбла Black Star Анет Сай;

19:30 — группа, работающая в жанре электронной музыки, Cream Soda;

20:30 — украинская фьюжн-группа SunSay. 8 сентября, воскресенье 13:00 — краснодарская инди-рок группы «Львов-Белов»;

14:30 — «Два в кубе»;

15:30 — победитель фестиваля «Свежий ветер 2015» группа «Марки на Луну»;

16:30 — краснодарская группа, играющая позитивную музыку, Funky Sandwich;

17:15 — дуэт Шалих и Горская;

17:30 — группа Soblakov Band, работающая в жанрах фанк, регги и гранж;

18:40 — группа, выступающая на разогреве у Ивана Дорна, TihoTiho;

19:30 — известный краснодарский диджей Azamat и оркестр;

20:30 — лидер одноименной группы Чичерина.