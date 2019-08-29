Фестиваль «Стереопикник» представил полное расписание
Организаторы фестиваля музыки и еды «Стереопикник» представили полный список музыкантов и время выступлений
Хедлайнерами события, которое пройдет 7 и 8 сентября на Затоне, станут Чичерина, Cream soda и SunSay.
Чичерина — рок-певица, музыкант, автор и исполнительница своих песен, лидер одноименной группы. Широкую известность получили песни «Ту-лу-ла», «Жара», «Мой рок-н-ролл» (дуэт с «Би-2»).
Московский коллектив Cream soda работает в жанре электронной музыки. Дебютный альбом «Пожар» вышел в 2016 году на лейбле Electronica Records и продолжительное время держался в топе iTunes.
SunSay — украинская фьюжн-фанк-рэгги группа, основанная бывшим лидером и вокалистом «5`nizza» Андреем Sun Запорожцем. Песни исполняются на русском, украинском и английском языках.
Подробное расписание выступлений:
7 сентября, суббота
- 14:30 — Dan T I V A;
- 15:30 — исполнительница популярной музыки Волуа (Оксана Аулова);
- 16:30 — группы Irin Chaple, исполняющая кавер-версии известных композиций и авторские песни;
- 17:30 — музыкальный коллектив Лейла Band, названный в честь солистки Лейлы Мурадовой;
- 18:40 — певица лейбла Black Star Анет Сай;
- 19:30 — группа, работающая в жанре электронной музыки, Cream Soda;
- 20:30 — украинская фьюжн-группа SunSay.
8 сентября, воскресенье
- 13:00 — краснодарская инди-рок группы «Львов-Белов»;
- 14:30 — «Два в кубе»;
- 15:30 — победитель фестиваля «Свежий ветер 2015» группа «Марки на Луну»;
- 16:30 — краснодарская группа, играющая позитивную музыку, Funky Sandwich;
- 17:15 — дуэт Шалих и Горская;
- 17:30 — группа Soblakov Band, работающая в жанрах фанк, регги и гранж;
- 18:40 — группа, выступающая на разогреве у Ивана Дорна, TihoTiho;
- 19:30 — известный краснодарский диджей Azamat и оркестр;
- 20:30 — лидер одноименной группы Чичерина.
Смотрите фоторепортажи:
Организаторы фестиваля предупреждают, что время начала выступление ориентировочное. Его могут сдвигать в зависимости от погоды.
Также на фестивале устроят лекторий под открытым небом, проведут мастер-классы от ремесленников, представят арт-объекты художников и оборудуют фотозоны. На фудкорте будут работать рестораны «Ёбург», «Зерно», «Нахлебник», «Большая рыба» и «Петров-Водкин», «Т-cafe», «Хорошая еда», «Ребра и цыпочки», «Огонек», «Зеленый кот», «СанРемо», «Барабуль», «МясоLove», Funky Food, «Андерсон».
Фестиваль пройдет в Краснодаре в пятый раз. Билеты можно приобрести на сайте события.
Партнеры «Стереопикника»: торговая сеть «Пятёрочка», оператор сотовой связи «Билайн», отель Golden Tulip, клиника «Екатерининская», охранный холдинг «Нева».
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