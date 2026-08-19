«Спасибо неравнодушным пользователям». Авито запретил объявления о «свадебных» голубях

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото ASphotofamily с сайта https://www.magnific.com
    © Фото ASphotofamily с сайта https://www.magnific.com

Платформа продолжает работу по внедрению стандартов ответственного обращения с животными

Авито обновил правила в категориях «Животные» и «Услуги», запретив на уровне премодерации продажу и аренду голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятиях. Теперь предложения об использовании птиц в праздничных церемониях на платформе строго запрещены. Все уже действующие объявления, нарушающие новую норму, будут заблокированы.

Как рассказали в Авито, поводом стало письмо пользовательницы, в котором она рассказала, что «свадебные» голуби после церемонии в большинстве своем погибают в городской среде, и попросила запретить объявления о их продаже: «Мы все проверили. К сожалению, это оказалось правдой. Услугу на платформе запретили. И мы надеемся, что теперь о том, как это опасно для птиц, узнает большее число людей. Спасибо нашим неравнодушным пользователям».

Читайте также:

Таким образом, компания продолжила работу по внедрению стандартов ответственного обращения с животными. Ранее на платформе появилась верификация приютов, зооволонтеров и заводчиков, которая помогает пользователям выбирать проверенные организации, соблюдающие правила содержания животных. А в этом году был запущен ИИ-сервис «ХвостРадар» для поиска домашних животных с помощью технологий «компьютерного зрения».

Как писали Юга.ру, в анапском поселке Супсех в тестовом режиме заработал первый госпиталь для дельфинов.

Авито Волонтеры Животные Праздники

Новости

Жители краснодарского ЖК «Прогресс» пожаловались на разбитые дороги. Их не ремонтировали минимум десять лет
Крупнейший в истории России круизный лайнер планируют запустить из Новороссийска и Сочи
В Краснодаре начали ремонтировать объездные дороги у Западного обхода 
В Краснодаре подрядчик заморозил стройку детского сада на проспекте Знаменского. По контракту успели выплатить 193 млн рублей
Кубанский депутат лишился мандата из-за сокрытия активов на 200 млн рублей
В Анапе заметили розовых голубей: полиция выясняет, зачем покрасили птиц

Лента новостей

Сорок лет под гипсокартоном
17 августа, 16:10
Сорок лет под гипсокартоном
Художник Николай Турков-Собакин — об универмаге «Кубань», Доме книги и утраченных мозаиках Краснодара
В Краснодаре начали ремонтировать объездные дороги у Западного обхода
Сегодня, 16:40
В Краснодаре начали ремонтировать объездные дороги у Западного обхода
«Белый мыс» в Геленджике
14 августа, 18:11
«Белый мыс» в Геленджике
Как выглядит винный город и что там уже открылось

Реклама на сайте