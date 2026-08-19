«Спасибо неравнодушным пользователям». Авито запретил объявления о «свадебных» голубях

Авито обновил правила в категориях «Животные» и «Услуги», запретив на уровне премодерации продажу и аренду голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятиях. Теперь предложения об использовании птиц в праздничных церемониях на платформе строго запрещены. Все уже действующие объявления, нарушающие новую норму, будут заблокированы.

Как рассказали в Авито, поводом стало письмо пользовательницы, в котором она рассказала, что «свадебные» голуби после церемонии в большинстве своем погибают в городской среде, и попросила запретить объявления о их продаже: «Мы все проверили. К сожалению, это оказалось правдой. Услугу на платформе запретили. И мы надеемся, что теперь о том, как это опасно для птиц, узнает большее число людей. Спасибо нашим неравнодушным пользователям».