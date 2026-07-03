Пропавших животных можно будет искать по фотографии — с помощью нового сервиса «ХвостРадар» от Авито

Сервис «ХвостРадар» создан в сотрудничестве с волонтерами, которые помогают потерявшимся животным найти хозяев. В его основе — разработка летней школы Института искусственного интеллекта AIRI и команды научно-исследовательского центра «Авито».

Сегодня на Авито уже опубликовано более 3,3 тыс. объявлений о потерянных и найденных животных, и только за последний месяц более 400 питомцев смогли вернуться к хозяевам.

Авито 6 июля запускает «ХвостРадар» — умный сервис для поиска пропавших животных по фотографии, созданный на базе крупной технологической платформы. Он работает с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения: система сопоставляет фото пропавшего питомца с изображениями животных из объявлений, учитывая локацию и другие факторы, и после показывает владельцу подборки объявлений, среди которых может оказаться его питомец.

Как работает алгоритм

Искусственный интеллект анализирует визуальное сходство (окрас, форму морды, породу, размер и другие признаки), а также учитывает геолокацию и временной период. При обнаружении возможного совпадения система предлагает владельцу напрямую связаться с автором объявления через внутренний чат.

Как разместить объявление о пропаже

Можно воспользоваться функцией «Поиск по фото»: загрузить фотографию питомца и проверить похожие объявления о найденных животных. После поиска можно подписаться на новые совпадения — если появится похожее объявление, сервис сообщит об этом. Также стоит создать объявление в разделе «Потерянные животные» и самостоятельно проверить объявления о найденных питомцах на карте в своем районе.

Как разместить объявление о находке

Необходимо создать объявление о находке в разделе «Потерянные и найденные животные», загрузить туда фото и максимально подробное описание питомца. Если забрать животное домой не удалось, это тоже необходимо указать — в таком случае система будет учитывать его дальнейшие перемещения.

«Домашние животные для большинства людей — это члены их семьей. И их потеря становится настоящей трагедией. Наша задача — объединить всех, кто занят поиском пропавших животных, и облегчить этот непростой и эмоциональный процесс. Авито — крупнейшая платформа объявлений в мире*, в основе которой лежат технологии и алгоритмы максимального совпадения по поиску. Поэтому идея лежала на поверхности. Команда социальных проектов предложила ее в продукт, где мы сразу получили поддержку и смогли быстро запустить пилот», — рассказала директор по связям с общественностью и коммуникациям Авито Ульяна Смольская.

В Авито добавили, что новый сервис на этапе тестирования показал высокую точность и будет дорабатываться с учетом обратной связи от пользователей. До конца года появится подписка на объявления, а также автоматический поиск, который поможет волонтерам и другим людям, нашедшим питомца на улице, самостоятельно запустить поиск хозяина. Кроме того, компания тестирует возможную интеграцию со сторонними сервисами.

* По данным аналитического сервиса SimilarWeb.