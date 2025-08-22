36 тыс. рублей. Краснодарка рассказала, за сколько собрала ребенка в первый класс

Узнали, сколько жительница Краснодара потратила на школьную форму, канцелярию и мебель. Реальные траты гораздо выше стоимости школьного набора в Краснодарском крае

23 августа сервис SuperJob сообщил Юга.ру, что в Краснодаре в 2025 году сборы ребенка в школу в среднем составляют 16,5 тыс. рублей. По данным аналитиков, это на 15% больше, чем в прошлом году.

Краснодар занял шестое место по стоимости сборов в школу среди городов РФ. На первой строчке Москва, где тратят на первоклассника в среднем 19,2 тыс. рублей. Самый низкий показатель в Уфе — 13,8 тыс. рублей.

Также аналитический центр «Чек Индекс» сообщал, что медианная цена (по которой чаще всего происходили продажи) школьного набора в Краснодарском крае в июне-июле 2025 года составила 17,4 тыс. рублей, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом.

К минимальному школьному набору относят форму, рюкзак, рубашку, брюки, туфли, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал. 

Жительница Краснодара рассказала Юга.ру, что всего на сбор дочери в первый класс она потратила около 36 тыс. рублей. Однако в эту сумму входит не обязательный пункт расходов — письменный стол для будущей школьницы. 

«Так как дочь идет в первый класс, ей нужен письменный стол. Чтобы сэкономить, пришлось взять мебель б/у на «Авито». Высматривала варианты все лето, чтобы было недорого и дочь была в восторге. Нашла набор стол, комод и шкаф за 7 тыс. рублей, еще 5 тыс. рублей пришлось заплатить за доставку», — отметила краснодарка.

Без учета мебели девушка потратила на школьную одежду и принадлежности около 24 тыс. рублей на одного ребенка.

По словам родительницы, на ручки, карандаши, краски, альбомы, дневник и прочие принадлежности ушло 6,5 тыс. рублей. Прописи учитель заказывала сразу на весь класс, поэтому оптом вышло чуть дешевле — 700 рублей. Рюкзак она покупала на маркетплейсе в июле за 2,8 тыс. рублей, сейчас он подорожал на тысячу рублей. За эмблемы с школьной атрибутикой пришлось отдать 1 тыс. рублей.

«Канцелярию мы брали в одном из крупных супермаркетов уже в августе, когда все новое завезли. У меня политика была такая: несколько тетрадок на выбор дочери, где на цену я не смотрела, остальные взяла самые обычные», — добавила девушка.

Эстетичная, безопасная и удобная:

На одежду пришлось потратить почти 12 тыс. рублей. 

«Часть взяли в «Детском мире» по акциям и промокодам. Мерили в магазине, а уже заказывала в интернет-магазине, так как выходило дешевле. Две рубашки и юбка, две белых футболки на физкультуру, две пары туфель, бомбер, жилет обошлись в 5250 рублей», — отметила девушка.

На маркетплейсе она дополнительно купила нарядную одежду для линейки: платье и ажурный фартук, две блузки и белые гольфы за 6730 рублей. Спортивный костюм, кроссовки, сарафан и платье у них были. 

«В нашей школе более-менее свободная форма — просто темный низ и белый верх. Это всех очень радует. А бывает, где четкая форма. Такая продается только в специализированных магазинах или на школьных ярмарках. И стоит она гораздо дороже. У моей сестры ребенок идет в школу в Сочи, так вот у них спецформа, где только одна юбка стоит 3 тыс. рублей, а еще нужен жакет и брюки. Они очень страдают от таких порядков», — добавила собеседница.

Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась:

Что касается дополнительных сборов от школы, то, по словам родительницы, их пока не было. Учитель лишь собрала по 100 рублей на шарики для 1 сентября. 

Ранее региональное министерство образования и науки сообщило, что 1 сентября в школы Кубани пойдут около 780 тысяч учеников. Среди них более 68 тыс. первоклассников.

Как писали Юга.ру, в Дагестане перед началом учебного года не хватает учебников. Родители школьников жалуются на эту проблему уже много лет.

