Авито расширил возможности и географию доставок крупногабаритных товаров

Новый логистический партнер платформы поможет безопасно отправлять и получать крупные грузы более чем в 100 городах России

Авито Доставка расширяет направление крупногабаритных отправлений: пользователям стала доступна доставка через транспортную компанию «Байкал Сервис», которая обладает широкой филиальной сетью. С ее помощью можно отправить крупногабаритные грузы весом до 200 кг и стоимостью 10–50 тысяч рублей: мебель, бытовую технику, велосипеды, музыкальные инструменты и прочие товары в соответствии с требованиями сервиса. Для отправки или получения заказа пользователю необходимо выбрать терминал «Байкал Сервис», приехать туда с паспортом и показать сотруднику штрихкод из приложения Авито. Предварительно упаковывать отправление не нужно — сотрудники подберут оптимальный способ защиты груза (обрешетку, пузырчатую или стрейч-пленку).

Все этапы доставки отображаются в личном кабинете пользователя на Авито. Срок хранения составляет до 7 дней с момента поступления в терминал с возможностью продления еще на 7 дней. На отправления распространяются механики безопасной сделки: деньги перечисляются продавцу только после того, как покупатель получит товар, проверит его и подтвердит, что с заказом все в порядке. По словам директора по логистике Авито Евгения Шапиро, компания продолжает развивать партнерскую сеть, чтобы логистика не становилась ограничением при покупке или продаже: «Подключение «Байкал Сервис» расширяет наши логистические возможности для крупногабаритных отправлений и делает такие сделки доступнее для пользователей по всей стране. Для нас важно делать доставку еще удобнее как для покупателей, так и для продавцов».