Эксперты составили рейтинг мобильных сервисов с защитой детей от мошенничества
По данным исследования, в 2025 году жертвами мошенников стало около 13 тыс. несовершеннолетних
Специалисты iKS-Consulting провели исследование на тему защиты детей от злоумышленников в сотовых сетях и составили рейтинг* операторских цифровых решений.
Больше всего баллов (70,1) набрал тариф «МТС Junior». По оценке экспертов, предложение заметно опережает остальных участников рейтинга за счет более сбалансированного покрытия основных направлений: защиты звонков и сети, геолокации, клиентского опыта и категорийной фильтрации нежелательного контента.
За МТС следуют «Билайн» и «СберKids» (по 48,9 балла). «Билайн» сильнее в защите звонков и сети, контроле расходов и родительском управлении, но уступает по защите от нежелательного контента и геолокационному сценарию. «СберKids», напротив, сильнее в геолокации и блокировке нежелательного контента, но требует дополнительных приложений и настроек.
Согласно данным исследования, в 2025 году жертвами мошенников стало около 13 тыс. несовершеннолетних — детский смартфон все чаще становится отдельной точкой входа для злоумышленников.
* В рейтинге оценивали сервисы защиты детей от мошенников по нескольким параметрам: пользовательскому опыту, удобству управления родительским доступом, полноте данных геолокации, уровню защиты от нежелательного контента и другим. При оценке пользовательского опыта учитывали публичность условий пользования сервисом, простота подписки на него, качество поддержки, стабильность работы и другие.
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