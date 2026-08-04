Эксперты составили рейтинг мобильных сервисов с защитой детей от мошенничества

По данным исследования, в 2025 году жертвами мошенников стало около 13 тыс. несовершеннолетних

Больше всего баллов (70,1) набрал тариф «МТС Junior». По оценке экспертов, предложение заметно опережает остальных участников рейтинга за счет более сбалансированного покрытия основных направлений: защиты звонков и сети, геолокации, клиентского опыта и категорийной фильтрации нежелательного контента.

Специалисты iKS-Consulting провели исследование на тему защиты детей от злоумышленников в сотовых сетях и составили рейтинг* операторских цифровых решений.

За МТС следуют «Билайн» и «СберKids» (по 48,9 балла). «Билайн» сильнее в защите звонков и сети, контроле расходов и родительском управлении, но уступает по защите от нежелательного контента и геолокационному сценарию. «СберKids», напротив, сильнее в геолокации и блокировке нежелательного контента, но требует дополнительных приложений и настроек.

Согласно данным исследования, в 2025 году жертвами мошенников стало около 13 тыс. несовершеннолетних — детский смартфон все чаще становится отдельной точкой входа для злоумышленников.

* В рейтинге оценивали сервисы защиты детей от мошенников по нескольким параметрам: пользовательскому опыту, удобству управления родительским доступом, полноте данных геолокации, уровню защиты от нежелательного контента и другим. При оценке пользовательского опыта учитывали публичность условий пользования сервисом, простота подписки на него, качество поддержки, стабильность работы и другие.