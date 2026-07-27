На Авито Авто появилась карта АЗС с данными о доступности топлива и возможностью оплатить заправку

Сервис, доступный без отдельной регистрации, учитывает потребности как частных пользователей, так и юридических лиц и ИП

Сервис, запущенный в партнерстве с компанией «Передовые платежные решения» (ППР), доступен всем пользователям платформы: точка входа находится на главной странице Авито Авто в блоке «Сервисы», а также появляется в баннерной ротации на Авито.

Платформа Авито Авто запустила интерактивную карту АЗС, которая помогает автомобилистам находить заправки по наличию и цене топлива, а также сразу переходить к оплате топлива через партнерский сервис. Карта объединяет данные о более чем 20 тыс. АЗС по всей России.

Что показывает карта?

Пользователь может выбрать АЗС по региону, сети и виду топлива. На карте отображаются актуальные цены для физических лиц, статус доступности станции и количество подходящих АЗС в конкретном регионе. Сервис помогает найти заправку рядом, сравнить доступные станции по цене и типу топлива, а также оплатить заправку через партнерский сервис.

Как работает сервис?

По данным ППР, точность сервиса превышает 95%: используются собственные транзакционные данные, сведения из внешних источников и пользовательские отметки, которые анализируются с помощью ИИ-технологий. Если по АЗС есть свежие данные от корпоративных клиентов и партнеров, сервис в первую очередь опирается на них как на наиболее достоверный сигнал. Если таких данных нет, алгоритмы сопоставляют сигналы из внешних источников и пересчитывают прогноз доступности топлива по каждой станции.

Кто может пользоваться сервисом?

На Авито Авто сервис доступен без отдельной регистрации. Он учитывает потребности как частных пользователей, так и юридических лиц и ИП, использующих топливные карты. Сервис для частных пользователей — это инструмент быстрого поиска и выбора подходящей заправки, для корпоративных клиентов — дополнительный способ учитывать ограничения и доступность станций.

При этом, как отмечают в Авито Авто, интерактивная карта не заменяет подтверждение фактического отпуска топлива на конкретной станции и служит лишь оперативной подсказкой при выборе заправки.