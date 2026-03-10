«Дональда Трампа» из Дагестана оштрафовали за оскорбление армян

Дагестан

Распечатать

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Пользователя Telegram с ником Donald Trump наказали в Махачкале за разжигание межнациональной розни

4 марта в Махачкале привлекли к административной ответственности местного жителя, который использовал в мессенджере Telegram никнейм Donald Trump и позволял себе оскорбительные высказывания в адрес армян. Информация об этом появилась на официальном сайте Ленинского районного суда дагестанской столицы.

Согласно постановлению, Тофика Исмаилова признали виновным в возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 20.3.1 КоАП РФ). Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Читайте также:

Как установил суд, Исмаилов в одном из телеграм-каналов оставлял комментарии, содержащие призывы к противоправным действиям в отношении представителей армянской национальности. В текстах сообщений усматривались признаки разжигания межнациональной розни. В ходе рассмотрения дела мужчина полностью признал свою вину.

Как писали Юга.ру, за антисемитский погром в аэропорту Махачкалы протоколы составили на 901 человека. Ущерб составил 20 млн рублей.

Telegram Дагестан Махачкала Национализм Правосудие Суд

Новости

Гоголь, Шекспир, Гюго. В Краснодаре в кино покажут два российских спектакля и оперу из театра Неаполя
Жителя Краснодарского края оштрафовали за экстремистское фото в мессенджере Max. Это первый случай в РФ
Книжный рынок Краснодара объявил сбор ненужной литературы
В Краснодаре отложили ремонт подъезда к Тургеневскому мосту за 85 млн рублей. В чем причина?
В Краснодаре покажут «Крик 7». Узнали кодовое название
«Женские деньги». В Краснодаре феминистка расскажет, как создать капитал на фондовом рынке

Лента новостей

Реклама на сайте