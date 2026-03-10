«Дональда Трампа» из Дагестана оштрафовали за оскорбление армян

Пользователя Telegram с ником Donald Trump наказали в Махачкале за разжигание межнациональной розни

4 марта в Махачкале привлекли к административной ответственности местного жителя, который использовал в мессенджере Telegram никнейм Donald Trump и позволял себе оскорбительные высказывания в адрес армян. Информация об этом появилась на официальном сайте Ленинского районного суда дагестанской столицы.

Согласно постановлению, Тофика Исмаилова признали виновным в возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 20.3.1 КоАП РФ). Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.