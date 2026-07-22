Сибирский фолк-поп и башкирский эпос. Звезды этно-сцены дадут бесплатный концерт на «Роза Хутор»

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Краснодарский край

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  • AY YOLA © Фото Баира Марсорунова
    AY YOLA © Фото Баира Марсорунова

AY YOLA и OTYKEN выступят на «Роза Хутор»

На горном курорте «Роза Хутор» продолжается Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор». 25 июля на площади у Ратуши выступят два ярких коллектива, представляющих культуру народов России на мировой сцене.

Первыми на сцену выйдут музыканты из Башкортостана — AY YOLA. Их уникальное звучание — это сплав традиционных башкирских инструментов с мощной электроникой. Осенью прошлого года вышел их дебютный альбом Ural Batyr, который собрал больше 3 млрд прослушиваний на цифровых платформах, а трек Homay возглавил стриминговые чарты. За узнаваемый стиль группа получила премию Russian World Music Awards в номинации «Прорыв года».

Название коллектива в переводе означает «законы мироздания». Главный источник вдохновения — башкирский героический эпос «Урал-Батыр». В композициях трио оживают его герои, память предков и извечная борьба света и тьмы. Сами музыканты убеждены: древние истории актуальны, потому что говорят о вещах, которые не теряют смысла — о добре, чести, любви и внутренней силе.

«Вместе мы — Россия»:

Завершит вечер выступление группы OTYKEN из Красноярского края. Свой стиль они называют «сибирским фолк-попом» — в нем EDM, техно, транс, R&B и рок переплетаются с горловым пением и стихийным вокалом.

Песни звучат на чулымском, хакасском, долганском и русском языках. В 2022 году трек Legend был номинирован на премию «Грэмми», а журнал Vogue назвал OTYKEN одним из самых ярких и быстрорастущих коллективов России.

Музыка группы даже отправилась на Луну — в составе культурной капсулы космической программы The Lunar Codex от Space X и NASA. Выступление OTYKEN на новогоднем гала-концерте китайского телеканала Hunan TV собрало больше 4,6 млрд просмотров. На «Роза Хутор» коллектив представит авторское этническое фьюжн-шоу.

Концертная программа стартует в 18:00. Вход бесплатный.

Фестиваль «Сириус — Роза Хутор» продлится до 31 августа. Зрителей ждут не только концерты, но и студенческие спектакли, мастер-классы педагогов ГИТИСа, творческие встречи, образовательные и экологические проекты, кинопоказы.

9 августа в «Роза Холле» покажут спектакль «Финист — ясный сокол» от Петербургского театра «Зазеркалье». А 15, 19 и 20 августа гостей ждут выступления индийских музыкальных и хореографических коллективов, приуроченные ко Дню независимости страны.

Главная идея фестиваля — национальная культура России и дружественных стран глазами нового поколения. Проводить его планируют ежегодно, превращая в площадку для международного культурного диалога и поддержки молодых талантов.

Как писали Юга.ру, до 26 июля на «Роза Хутор» проходит масштабный хореографический проект PROТАНЦЫ.

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