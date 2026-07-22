Сибирский фолк-поп и башкирский эпос. Звезды этно-сцены дадут бесплатный концерт на «Роза Хутор»

На горном курорте «Роза Хутор» продолжается Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор». 25 июля на площади у Ратуши выступят два ярких коллектива, представляющих культуру народов России на мировой сцене.

Первыми на сцену выйдут музыканты из Башкортостана — AY YOLA . Их уникальное звучание — это сплав традиционных башкирских инструментов с мощной электроникой. Осенью прошлого года вышел их дебютный альбом Ural Batyr, который собрал больше 3 млрд прослушиваний на цифровых платформах, а трек Homay возглавил стриминговые чарты. За узнаваемый стиль группа получила премию Russian World Music Awards в номинации «Прорыв года».

Название коллектива в переводе означает «законы мироздания». Главный источник вдохновения — башкирский героический эпос «Урал-Батыр». В композициях трио оживают его герои, память предков и извечная борьба света и тьмы. Сами музыканты убеждены: древние истории актуальны, потому что говорят о вещах, которые не теряют смысла — о добре, чести, любви и внутренней силе.