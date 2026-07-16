Мигель, баттлы и 10 лет в движении. На «Роза Хутор» стартует масштабный хореографический проект PROТАНЦЫ

Главной площадкой события станет многофункциональный концертный зал «Роза Холл», где соберутся больше 1200 участников — от новичков, делающих первые шаги, до профессиональных артистов. За десять дней для них проведут 150 интенсивных мастер-классов по самым разным направлениям: хип-хоп, дэнсхолл, хаус, контемпорари, джаз-фанк, вог, хилс и другим современным стилям.

С 17 по 26 июля на горном курорте «Роза Хутор» вновь соберутся сотни танцоров со всей России — здесь пройдет крупнейший танцевальный лагерь страны PROТАНЦЫ. В этом году проект отмечает свое 10-летие и уже стал для курорта доброй традицией.

Обучать танцоров будут хореографы мирового уровня из Анголы, Испании, Польши, России, Франции и Южной Кореи. Одна из главных звезд проекта — известный российский хореограф и танцовщик Мигель, который проведет серию эксклюзивных занятий. Кульминацией лагеря станут открытые баттлы 24 июля и чемпионат 25 июля — и в них смогут принять участие не только гости лагеря, но и все желающие.

«Главное, что привлекает на «Роза Хутор» — сочетание профессиональной программы и возможностей для отдыха. Пока танцоры участвуют в мастер-классах и соревнованиях, их родители и сопровождающие могут познакомиться с курортом, прогуляться по горным маршрутам, провести время на природе. Именно поэтому мы уже 10 лет подряд проводим PROТАНЦЫ именно на «Роза Хутор», — отмечают организаторы лагеря.

PROТАНЦЫ — одно из ключевых событий летнего сезона на «Роза Хутор». Но танцами программа курорта не ограничивается: до 31 августа здесь продолжается Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор», в котором участвуют творческие коллективы из России, Казахстана и Индии. А в августе гостей ждет традиционный гастрономический фестиваль.

«Роза Хутор» давно стал центром притяжения не только для творческих событий, но и для деловых мероприятий. Ежегодно курорт принимает более 600 корпоративных событий, и их количество растет примерно на 15% в год. При этом более трети компаний возвращаются на курорт снова — значит, здесь умеют создавать атмосферу, в которую хочется возвращаться.