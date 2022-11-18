В Краснодарском крае пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В СК возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который насмерть сбил женщину

Все произошло вечером 13 ноября около 17:40 в станице Старощербиновской. Полицейский в состоянии опьянения ехал на автомобиле Nissan по улице Краснопартизанской, не выдержал дистанцию и сбил 47-летнюю велосипедистку. Она ехала по проезжей части в попутном направлении. 

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Женщина скончалась на месте ДТП, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Ейском следственном отделе СКР возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего полицейского по п.«а» ч. 4 ст. 254 УК РФ (Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть по неосторожности). 

Обвиняемый находится под стражей. Выясняются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе ГУ МВД по краю сообщили, что у водителя взяли биологические пробы и направили на медицинское исследование. Также назначена служебная проверка. Если вина полицейского будет доказана, его уволят из МВД и привлекут к ответственности.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Щербиновского района.

Как писали Юга.ру, весной 2022 года в Павловском районе  43-летний инспектор ДПС превысил скорость, не справился с управлением и сбил 56-летнюю женщину. После этого он посадил пострадавшую на переднее пассажирское сиденье, отвез на соседнюю улицу, оставил на обочине и уехал. Женщина умерла от травм в тот же день.

ДТП Полиция смерть Щербиновский район

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