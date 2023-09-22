В Краснодаре пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи

Полиция Краснодара начала проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи

Инцидент произошел утром 21 сентября. Бригада медиков приехала на вызов к мужчине, который лежал на улице пьяный без сознания. Фельдшер увидела, что у него идет кровь из уха, и попыталась оказать ему помощь. Во время осмотра мужчина вскочил и ударил медика по лицу. Об этом сообщили в пресс-службе ККБСМП.

Случившееся увидел водитель скорой. Он связал нападавшему руки и ноги и вызвал полицию. В результате фельдшер получила травму головы, также у нее рассечена губа.

В пресс-службе УМВД Краснодара сказали, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он не смог объяснить мотивы своего поступка.

Теперь полиция проводит проверку. После её окончания примут процессуальное решение.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре фельдшеру скорой помощи сломали нос. Нападавший был пьян.