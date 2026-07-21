Дети с особенностями здоровья из Краснодарского края смогут бесплатно освоить работу с нейросетями

Ребят, осваивающих школьные и дополнительные программы дистанционно, научат работать с моделями GigaChat и Kandinsky

В Краснодарском крае для детей с особенностями здоровья стартует новый образовательный курс «Нейросмена», подготовленный школой цифровых навыков и ИИ «Алгоритмика» (входит в экосистему Сбера). Его проведет Центр дистанционного образования регионального Института развития образования.

Ребята, осваивающие школьные и дополнительные программы дистанционно, смогут бесплатно пройти обучение работе с моделями GigaChat и Kandinsky. Специально разработанный курс позволит детям создавать собственные цифровые проекты, компьютерные игры, анимацию и тексты, не выходя из дома.

Как рассказала Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, Сбер видит свою миссию в создании равных возможностей для каждого жителя страны: «Для нас большая честь поддерживать этот проект в Краснодарском крае, предоставляя детям с особенностями развития доступ к моделям GigaChat и Kandinsky. Мы убеждены, что умение работать с искусственным интеллектом становится базовым навыком, а талант ребенка не должен ограничиваться барьерами».