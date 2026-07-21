Дети с особенностями здоровья из Краснодарского края смогут бесплатно освоить работу с нейросетями
Ребят, осваивающих школьные и дополнительные программы дистанционно, научат работать с моделями GigaChat и Kandinsky
В Краснодарском крае для детей с особенностями здоровья стартует новый образовательный курс «Нейросмена», подготовленный школой цифровых навыков и ИИ «Алгоритмика» (входит в экосистему Сбера). Его проведет Центр дистанционного образования регионального Института развития образования.
Ребята, осваивающие школьные и дополнительные программы дистанционно, смогут бесплатно пройти обучение работе с моделями GigaChat и Kandinsky. Специально разработанный курс позволит детям создавать собственные цифровые проекты, компьютерные игры, анимацию и тексты, не выходя из дома.
Как рассказала Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, Сбер видит свою миссию в создании равных возможностей для каждого жителя страны: «Для нас большая честь поддерживать этот проект в Краснодарском крае, предоставляя детям с особенностями развития доступ к моделям GigaChat и Kandinsky. Мы убеждены, что умение работать с искусственным интеллектом становится базовым навыком, а талант ребенка не должен ограничиваться барьерами».
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Ректор Института развития образования Татьяна Гайдук добавила, что такое сотрудничество дает возможность детям с особенностями здоровья на равных войти в мир будущего, где ценятся интеллект, креативность и умение работать с искусственным интеллектом: «Для нас принципиально важно, что «Алгоритмика» согласилась обучать детей абсолютно бесплатно — это социальная ответственность высшей пробы. Вместе мы доказываем, что диагноз не ограничивает человека. Это шанс не просто освоить новую профессию, но и поверить в свои силы».
По словам руководителя направления по работе с государственным сектором школы цифровых навыков и ИИ «Алгоритмика» Алёны Миночкиной, с 2025 года в рамках совместных проектов с правительством Краснодарского края и Сбербанком более 10 тысяч учеников 5-х и 7-х классов и более 350 педагогов школ региона уже получили возможность изучить инструменты искусственного интеллекта. В этом году планируется расширить число участников, в том числе из общеобразовательных школ, до 30 тысяч.
Как писали Юга.ру, для российских школьников разработали уроки ИИ-грамотности — любая школа страны может бесплатно использовать учебные материалы в формате дополнительного образования.