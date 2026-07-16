Уралсиб удвоил объем ипотечного кредитования по итогам июня

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в июне 2026 года в два раза по сравнению с маем — до 5,8 млрд рублей

Объемы выдач Уралсиба за первое полугодие выросли в 1,2 раза к сопоставимому прошлогоднему показателю — до 21,7 млрд рублей.

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«Рост объемов ипотеки в Уралсибе обусловлен стабильным интересом клиентов к рыночным программам банка, востребованностью программ «Сверхлимит» и «Комбоипотека» с долей 40% в общем объеме выдач по итогам июня, а также растущим спросом на программы рефинансирования ипотеки других банков. В ответ на запросы клиентов в июле мы также запустили новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека», позволяющую рефинансировать на программу «Комбоипотека» ипотечный кредит стороннего банка, выданный как комбокредит или как рыночный», — отметила руководитель дирекции развития ипотечного кредитования банка Уралсиб Екатерина Жженова.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт.

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