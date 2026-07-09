Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»

Новый выдаваемый кредит состоит из льготной и рыночной частей, максимальная совокупная сумма для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 30 млн рублей, для остальных регионов — 15 млн рублей. Рефинансирование комбокредита — можно рефинансировать комбокредит стороннего банка с льготной частью с остатком в пределах 12 млн рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн — для других регионов, и рыночной частью, превышающей этот лимит и составляющей от 10 до 60% в общей сумме нового кредита. Минимальная сумма кредита составляет 3 млн для всех регионов.

Рефинансирование рыночного кредита — новый кредит можно получить на сумму от 13 млн рублей (в том числе льготная часть 12 млн рублей) для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, от 6,5 млн рублей (в том числе льготная часть 6 млн рублей) — для других регионов. Рыночная часть составляет от 1 до 18 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и от 0,5 млн до 9 млн рублей для других регионов.

Новый кредит выдается на срок от 3 до 30 лет, но не более остатка срока рефинансируемого кредита. Полная стоимость кредита займа — 18,198-26,599% годовых. Ставка льготной части кредита начинается от 6% годовых, рыночной части — от 18,5% годовых. Есть надбавка 1% при отсутствии страхования жизни. Средневзвешенная ставка — от 6,96 до 14,5% годовых.