Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»
Уралсиб запустил программу «Рефинансирование. Комбоипотека», которая позволяет рефинансировать ипотечный комбокредит и рыночный кредит стороннего банка
Новый выдаваемый кредит состоит из льготной и рыночной частей, максимальная совокупная сумма для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 30 млн рублей, для остальных регионов — 15 млн рублей.
Рефинансирование комбокредита — можно рефинансировать комбокредит стороннего банка с льготной частью с остатком в пределах 12 млн рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн — для других регионов, и рыночной частью, превышающей этот лимит и составляющей от 10 до 60% в общей сумме нового кредита. Минимальная сумма кредита составляет 3 млн для всех регионов.
Рефинансирование рыночного кредита — новый кредит можно получить на сумму от 13 млн рублей (в том числе льготная часть 12 млн рублей) для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, от 6,5 млн рублей (в том числе льготная часть 6 млн рублей) — для других регионов. Рыночная часть составляет от 1 до 18 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и от 0,5 млн до 9 млн рублей для других регионов.
Новый кредит выдается на срок от 3 до 30 лет, но не более остатка срока рефинансируемого кредита. Полная стоимость кредита займа — 18,198-26,599% годовых. Ставка льготной части кредита начинается от 6% годовых, рыночной части — от 18,5% годовых. Есть надбавка 1% при отсутствии страхования жизни. Средневзвешенная ставка — от 6,96 до 14,5% годовых.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте в разделе Частным лицам/ Ипотека/Рефинансирование. Узнать подробности об ипотечных программах, а также подать заявку на получение займа можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.
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