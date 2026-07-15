От «Толоки» до OTYKEN: на «Роза Хутор» пройдут бесплатные концерты этно-коллективов

Все выступления пройдут на площади у Ратуши, прямо под открытым небом, с живописным видом на хребет Аибга. Вход — свободный для всех желающих.

Этим летом «Роза Хутор» станет центром притяжения для ценителей этнической музыки. Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» представит серию открытых концертов с участием ведущих фольклорных и этно-коллективов России — от ансамбля аутентичной музыки «Толока» до мультинационального коллектива OTYKEN, чьи клипы собирают десятки миллионов просмотров.

18 июля фестиваль откроет ансамбль «Толока». Этот коллектив занимается возрождением нематериального культурного наследия, собирая уникальные народные песни в экспедициях по разным регионам России. Помимо аутентичного звучания, артисты работают и в экспериментальных жанрах, сотрудничая с известными деятелями современной культуры — от балерины Дианы Вишневой до коллектива musicAeterna и композиторов Алексея Ретинского, Сюзанны Варниной и Никиты Каменского.

В 2026 году «Толока» представляла Россию на 61-й Венецианской биеннале с проектом «Дерево укоренено в небе». На «Роза Хутор» коллектив исполнит песни, собранные в фольклорных экспедициях в Белгородской, Курской и Липецкой областях.

25 июля на открытой сцене выступят сразу два проекта, каждый из которых по-новому осмысляет национальные традиции. Башкирское трио AY YOLA смешивает звучание традиционных инструментов с электроникой, обращаясь к образам эпоса «Урал-Батыр» — каждая их композиция становится историей о добре, любви и внутренней силе.

Следом — группа OTYKEN, представляющая коренные народы Сибири. Они поют на хакасском, чулымском и русском языках, используя аутентичные инструменты и сочетая их с современной эстетикой. Их трек Legend был номинирован на премию Grammy.

Фестивальную программу продолжит Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье». 9 августа в концертном зале «Роза Холл» покажут спектакль «Финист — ясный сокол» — музыкально-пластическую постановку, вдохновленную русскими народными сказками.

15, 19 и 20 августа на курорте выступят музыкальные и хореографические коллективы из Индии. Концерты приурочены ко Дню независимости страны и познакомят гостей с ее богатыми культурными традициями.

Параллельно события фестиваля будут проходить в Сириусе. В программе — студенческие спектакли, мастер-классы педагогов ГИТИСа, творческие встречи, образовательные проекты, экологические акции и кинопоказы. Главная тема фестиваля — национальная культура России и дружественных стран в интерпретации молодого поколения.

Проводить его планируют ежегодно, развивая как площадку для международного культурного диалога и поддержки талантливой молодежи. Завершится фестиваль 31 августа.