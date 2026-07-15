От «Толоки» до OTYKEN: на «Роза Хутор» пройдут бесплатные концерты этно-коллективов
На горном курорте «Роза Хутор» выступят звезды этно-сцены
Этим летом «Роза Хутор» станет центром притяжения для ценителей этнической музыки. Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» представит серию открытых концертов с участием ведущих фольклорных и этно-коллективов России — от ансамбля аутентичной музыки «Толока» до мультинационального коллектива OTYKEN, чьи клипы собирают десятки миллионов просмотров.
Все выступления пройдут на площади у Ратуши, прямо под открытым небом, с живописным видом на хребет Аибга. Вход — свободный для всех желающих.
Обманчивая красота:
18 июля фестиваль откроет ансамбль «Толока». Этот коллектив занимается возрождением нематериального культурного наследия, собирая уникальные народные песни в экспедициях по разным регионам России. Помимо аутентичного звучания, артисты работают и в экспериментальных жанрах, сотрудничая с известными деятелями современной культуры — от балерины Дианы Вишневой до коллектива musicAeterna и композиторов Алексея Ретинского, Сюзанны Варниной и Никиты Каменского.
В 2026 году «Толока» представляла Россию на 61-й Венецианской биеннале с проектом «Дерево укоренено в небе». На «Роза Хутор» коллектив исполнит песни, собранные в фольклорных экспедициях в Белгородской, Курской и Липецкой областях.
25 июля на открытой сцене выступят сразу два проекта, каждый из которых по-новому осмысляет национальные традиции. Башкирское трио AY YOLA смешивает звучание традиционных инструментов с электроникой, обращаясь к образам эпоса «Урал-Батыр» — каждая их композиция становится историей о добре, любви и внутренней силе.
Следом — группа OTYKEN, представляющая коренные народы Сибири. Они поют на хакасском, чулымском и русском языках, используя аутентичные инструменты и сочетая их с современной эстетикой. Их трек Legend был номинирован на премию Grammy.
Фестивальную программу продолжит Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье». 9 августа в концертном зале «Роза Холл» покажут спектакль «Финист — ясный сокол» — музыкально-пластическую постановку, вдохновленную русскими народными сказками.
15, 19 и 20 августа на курорте выступят музыкальные и хореографические коллективы из Индии. Концерты приурочены ко Дню независимости страны и познакомят гостей с ее богатыми культурными традициями.
Параллельно события фестиваля будут проходить в Сириусе. В программе — студенческие спектакли, мастер-классы педагогов ГИТИСа, творческие встречи, образовательные проекты, экологические акции и кинопоказы. Главная тема фестиваля — национальная культура России и дружественных стран в интерпретации молодого поколения.
Проводить его планируют ежегодно, развивая как площадку для международного культурного диалога и поддержки талантливой молодежи. Завершится фестиваль 31 августа.
Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» запустили программу по ориентированию в горах для детей.